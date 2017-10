Statistom vzeli mobilnike

Sodelovati pri hollywoodskem filmu, polnem velikih imen, zveni sanjsko. Zato so bile vrste tistih, ki so želeli vsaj za trenutek stati v bližini Meryl Streep, Amande Seyfried, Piercea Brosnana in Colina Firtha ter biti za to še plačani, dolge. A so hitro dognali, da vloga statistov ni tako mikavna, kot so si zamišljali. Sploh če so se o vsem želeli pohvaliti pred prijatelji, saj imajo zaradi podpisane izjave o molčečnosti zavezane jezike.

67 evrov na dan naj bi dobili statisti pri muzikalu Mamma Mia!.

Vse, povezano s filmom Mamma Mia!, je varovano kot največja državna tajnost. Do viškega zaliva Barjoška, kjer se odvija zgodba, ne more nihče, ne s kopnega ne z morja. Vse je ograjeno, zagrajeno in obdano z varnostniki. Da ne bi na plan privrela niti najmanjša podrobnost, statisti najprej podpišejo klavzulo o molčečnosti, pa tudi nato jim ne povedo ničesar.

Še tega ne, kakšna bo njihova naloga, na prizorišču snemanja pa se lahko zadržujejo le, ko morajo stopiti pred kamero. In se nikakor ne smejo več motati in razgledovati naokoli, četudi morajo biti na razpolago od jutra do večera. Na selfieje z zvezdniki lahko kar pozabijo, saj morajo mobilnike in fotoaparate pustiti doma, za vsak primer pa iti še skozi detektor kovin. V uteho jim je vsaj to, da za snemalni dan dobijo 500 kun (67 evrov), plačano imajo tudi nastanitev na otoku in hrano. Torej se jim godi precej bolje kot tistim, ki so se kot statisti prijavili pri Netflixovem filmu Ibiza, ki je filmarje popeljal na Pag.



Nočni klub v Zrčah na Pagu bo na filmskem traku. Seveda so filmarji, da pričarajo res veseljaško in klubsko ozračje, potrebovali množico statistov. Ti naj bi dobili dnevnico 200 kun (27 evrov), a kdor snema tudi ponoči, dobi več kot tisti, ki delajo podnevi. Postavke za statiste, ki so na voljo vse dni in ostajajo na otoku, so drugačne od plačila za tiste, ki se po koncu vračajo na celino. Zaradi honorarjev so se že razširile govorice o stiskaštvu Dannyja Moderja, moža Julie Roberts, ki sodeluje pri projektu.