Staršem skrivaj prenovila dom

Danes si lahko privošči razkošne vile, pred katerimi se razprostirajo trate in vrtovi. A pred četrt stoletja, ko se je s starši in bratom iz rodne Ukrajine preselila v Kalifornijo, je Mila Kunis o čem podobnem le sanjala. Živela je v precej manjšem stanovanju, ki pa je bilo kljub odsotnosti razkošja vse, kar bi si od doma lahko želela. »To stanovanje je bilo moj varni prostor, poln topilne in udobja,« pripoveduje zvezdnica, ki jo nanj veže vrsta spominov. Tudi tisti, ko je domov pripeljala psa – seveda brez dovoljenja staršev. A si je zdaj, ko ji bančni račun to dopušča, za starše želela prostornejše, razkošnejše hiše. Mama Elvira in oče Mark sta vselej zavrnila hčerino ponudbo, da jima kupi nov dom. Da je lepotica starše pod pretvezo za šest tednov spravila iz njunega doma, združila moči z resničnostno oddajo My Houzz in s pomočjo njihovih arhitektov, opremljevalcev in gradbenikov svojemu otroškemu domu dala novo preobleko. »To darilo je osebno in za vedno, ne nekaj površinskega. Upam, da bo mami in očetu tako všeč kot meni,« je dejala zvezdnica, katere želje so se uresničile. Ko sta Elvira in Mark spet prestopila prag svojega doma, ju je čakalo presenečenje njunega življenja, ob katerem so se krasotičini mami po licih udrle solze sreče. »Ko sem videla njun odziv, je bilo vse poplačano. Vloženi čas in stres sta postala nepomembna, ko je mama zajokala od sreče.«



Bila je že visoko noseča, ko je pristopila k resničnostni oddaji za prenovo domov. »Danes vem, koliko dela je treba vložiti, za vse, kar imaš. In vem, da so morali starši še precej bolj garati kot jaz, da so meni in bratu omogočili otroštvo, ki sva ga imela. Za vse, kar sta oče in mama storila, jima želim dati nekaj lepega, jima vsaj malce poplačati za vse, kar sta mi dala. Zaslužita si vse in še več,« je dejala igralka in pridala, da sta se ravno dobro upokojila in si zaslužita nov začetek. Zatorej – prenova presenečenja. In čeprav je bila že v devetem mesecu nosečnosti, je prvi zamah z macolo naredila sama. »Morda sem tik pred porodom, a teh zidov ne bo porušil nihče drug kot jaz. Na to sem čakala 20 let!« Svoj doprinos po začetnem rušilnem vložku je opravila večinsko prek računalnika, predvsem s predlogi in izbiro pohištva, medtem ko je zahtevnejše opravke, kot sta bili prenašanje in dvigovanje, prepustila možu Ashtonu Kutcherju.



Posodobiti notranjo opremo. In, najpomembneje, razširiti kuhinjo in jo združiti z bivalnim prostorom. »Moja mama ogromno časa prebije v kuhinji, ki še najbolj spominja na utesnjeno omaro. Zdaj je vse bolj prostorno, bolj svetlo, mama pa ne bo več izolirana od preostanka družine. Mislim, da bomo pri mojih odslej imeli precej več nedeljskih družinskih večerij,« je prepričana Kunisova. In medtem ko mama skoraj ni prišla do besede, je bil malce bolj zgovoren njen oče, prepričan, da je prostora še vsaj za štiri vnučke.

