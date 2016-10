Starleta gradi podzemni bunker in sobo za paniko

Zbuja se sredi noči. S kriki, preznojena in z razbijajočim srcem. Pred očmi ji še vedno pobliskavajo podobe iz nočne more, kako z zamašenimi usti in zvezana leži na tleh, vanjo pa je uperjena cev puške. In z očmi prečesava spalnico, ali se v kakšnem kotu morda ne skrivajo neznanci, ki bi ji želeli zlo. V to se je spremenil vsakdan Kim Kardashian, vse odkar je na začetku oktobra v Parizu postala žrtev roparjev. »Ni dobro,« pravi starletina sestra Kourtney, medtem ko njuna mati Kris pridaja, da je pred Kim dolgotrajen proces okrevanja po travmatičnem dogodku in da se za zdaj bori le z vsakim dnem posebej ter ga poskuša preživeti. Pri čemer Kim ne sedi le križem rok, utapljajoč se v srhljivih spominih, pač pa je odločena, da se ji kaj takega nikoli več ne bo primerilo. Zaradi česar bo že tako varovano vilo, kjer živi z možem Kanyejem Westom in otrokoma North in Saintom, zdaj spremenila v neosvojljivo utrdbo. Vključno z vrhunsko sobo za paniko in skrivnim podzemnim bunkerjem.

Zaželela si je skrivni bunker, v katerem bi v primeru obleganja z družino lahko preživeli tudi več mesecev. Morda celo let.

Terapevt 24 ur na dan



Gnezdece za svojo družino si je ustvarila v 20-milijonski vili znotraj prestižne, ograjene in dobro varovane soseske Bel Aira, kjer se je počutila varno. Vsaj do oktobra. Od ropa v pariškem hotelu pa so se ji vsa občutenja varnosti razblinila kot zvezdni prah, zaradi česar bosta s Kanyejem zdaj široko odprla mošnjička, a občutku varnosti se pač ne da postaviti cene. Vsaj 100 tisočakov bo namreč vrgla za gradnjo prvovrstne sobe za paniko. Varovalo jo bo le še varnostno osebje, ki je sicer vajeno varovati življenja visokih državnih dostojanstvenikov. Na plačilni listi že ima terapevta, ki ji je na voljo 24 ur na dan. V načrtu pa je tudi izgradnja skrivnega podzemnega bunkerja, še najbolj podobnega mestecu v malem, kar naj bi račun zvezdniškega parčka olajšalo za nekaj milijonov. »Kim je slabše, kot si je kdo mislil, spremenila se je v živčno razvalino. Mučijo jo močni napadi panike, tlačijo more. Njena mrzlična občutja panike pa se še zaostrijo ponoči, ko otroka že spita, saj tedaj le budna leži v postelji in podoživlja pariški napad,« pripoveduje vir in nadaljuje, da si ne upa biti sama niti sekundo. »Na vsakem koraku jo spremljajo varnostniki. Strah, da jo lahko napadejo tudi doma, pa se je spremenil že v obsedenost.« Ne pomirja je niti dejstvo, da ima v belairški vili in losangeleškem domovanju že od prej na razpolago sobi za paniko. Očitno nista dovolj dobri, vsaj ne več, zato naj bi že skoraj položili temeljni kamen za novo. Boljšo. Varnejšo.



Soba za paniko, s katero se ji bo morda povrnil občutek varnosti, bo menda lahko prestala velikanski požar, ko se bodo temperature dvignile tudi do 1000 stopinj, bila pa naj bi varno zavetje tudi med potresom sedme stopnje. Za ženino duševno zdravje zaskrbljeni Kanye naj bi tudi že najel varnostno podjetje, katerega varovanci so običajno visoki vladni uradniki na konfliktnih območjih, a bodo zdaj skrbeli za Kim, triletno North in 10-mesečnega Sainta. V velikansko uteho pa naj bi ji bilo tudi to, da lahko podnevi ali ponoči pokliče svojega terapevta, s katerim poskušata predelati travmo. Kar pa je zgolj začetek. V prihodnosti jo namreč lahko čaka dolgotrajnejše obleganje, na katero želi biti pripravljena. Zatorej podzemni bunker, za izgradnjo katerega naj bi se Kim in Kanye že dogovarjala z družbo Rising S Bunkers, ki je luksuzno podzemno utrdbo že zgradila za neimenovanega oskarjevca. Ta naj bi za podzemno trdnjavo z menda več kot 30 sobami na dobrih 800 kvadratnih metrih izpljunil dobrih osem milijonov in pol. »Podzemni kompleksi so običajno primerni za štiri- ali petčlansko družino in se samostojno oskrbujejo,« je povedal vodja družbe, med možnimi deli bunkerja pa so telovadnica, dvorana za kegljanje, bazen, celo rastlinjaki.