Starala se bo naravno

Dan pred božičnim večerom je med petdesetletnice vstopila tudi Carla Bruni Sarkozy. V Torinu rojena manekenka, igralka in pevka je v piemontski prestolnici živela le do šestega leta, ko so se njeni starši preselili v Pariz, kjer je hodila v šolo.

Požiralka moških

Lepo dekle je kmalu opustilo študij arhitekture, saj je postala zelo uspešna manekenka, vrsto let ena najbolje plačanih na svetu. Potem je postala tudi igralka, novo kariero pa si je ustvarila kot skladateljica in pevka. Veljala je za neusmiljeno zapeljivko, ki je med drugim zmešala glavo Micku Jaggerju, Ericu Claptonu in Kevinu Costnerju, Donalda Trumpa pa je menda celo spravila v jok, ko mu je povedala, da ga zapušča. Poročila se je s filozofom Raphaëlom Enthovnom, s katerim ima sina Aureliena, vendar sta se kmalu ločila.

Privlačili so jo vplivni moški in njenim čarom je hitro podlegel tudi francoski predsednik Nicolas Sarkozy, s katerim sta se poročila po manj kot treh mesecih poznanstva. Čeprav so mnogi napovedovali, da zveza ne bo dolgo trajala, še zlasti po volilnem porazu leta 2012, sta skupaj že dobrih deset let in imata hčerko Giulio.

Vlogo prve dame je odigrala brezhibno, čeprav je bila pred tem po lastnih besedah levičarka, ki ji ni prišlo niti na misel, da bi volila Sarkozyja. Ker je za njo uspešna manekenska kariera, z glasbo pa se še vedno ukvarja, in to dokaj uspešno, je finančno dobro preskrbljena. Pred kratkim je izdala nov album French Touch, ki ga predstavlja na koncertih po Franciji in drugih evropskih državah.

»Petdeset let pač ni starost, ki bi se mi zdela zelo zabavna. Nekaj podobnega je, kot je bila adolescenca: hormonske spremembe, fizično in čustveno sem bolj občutljiva. Pa gube mi gredo tudi pošteno na živce,« je povedala v pogovoru za italijanske medije. Dodala je, da ne namerava na noben kirurški ali drug poseg, s katerim bi ohranila mladostni videz. »Pri šestnajstih letih sem si dala operirati nos, to pa je tudi vse. Raje se bom starala po naravni poti, kot da bi dobila neki obraz, ki ne bi bil več moj.«