Stallonovemu polbratu roparja zdrobila čeljust

Med njima je dobrega pol stoletja razlike. Na enem mišice buhteče kipijo in si je z njimi ustvaril sloves ene največjih zvezd akcijskih filmov, drugi je s slokim telesom prepričal modno agencijo, ki je komaj nedavno z njim podpisala pogodbo. A čeprav se Sylvester Stallone in Dante skoraj ne bi mogla bolj razlikovati, se po njiju pretaka ista kri. Oba sta – čeprav z razmikom 49 let – na svet privekala istemu očetu, pred petimi leti umrlemu Franku Stallonu sr. Zaradi česar je v zvezdniku zdaj zavrelo, saj sta si nepridiprava drznila na njegovega komaj 19-letnega polbrata položiti roko. Kruto sta ga napadla in spravila v bolnišnico, pred mladcem pa so zdaj rekonstrukcijska operacija in dolgi tedni okrevanja. »To je tragično in neverjetno žalostno,« je zaradi dogodka pretresen Sly, malce manj izbrani jezik pa je uporabil njegov brat Frank ml., ki je roparja označil za strahopetna ničvredneža, ki imata srečo, da ga ni bilo zraven, saj bi jima sicer polomil vse kosti.



Stallone je na svet privekal Franku sr. in Jackie, ki sta se pri zvezdnikovih devetih razšla. Leta pozneje, po še dveh ženah, se je Frank sr. zavezal še v četrto, žena številka štiri Kathy pa mu je rodila Danteja, danes 19-letnega vzornega študenta biologije, ki mu je minuli konec tedna življenje v univerzitetnem naselju pokazalo svojo nasilno plat. Okoli tretje jutranje ure je mirno hodil po naselju, proti svoji sobi, ko sta se iz teme izvila neznanca in ga zbila na tla. Med brutalnim napadom sta mu zdrobila čeljust in izbila nekaj zob. A je nesrečnežu vseeno uspelo zbežati. Dovolj hitro, da se je znebil nasilnežev, ki sta mu sprva še sledila. »Grozno! Je odličen študent in čudovit mladenič, ki nikdar ne povzroča težav,« je pretresen njegov zvezdniški polbrat. A ni edini v družini, ki mladeniča kuje v zvezde. Podobno sta ga za izjemno prijetnega in prijaznega fanta označila Dantejev drugi polbrat Frank ml. in, seveda, njegova mama, ki si še vedno ni opomogla od šoka.



Pretepenega in krvavega mladeniča je v bližnjo bolnišnico pripeljal njegov prijatelj, kjer fant čaka na operacijo. Obiskala ga je tudi policija, ki še vedno išče »temnopolta možakarja«, po študentovih besedah odgovorna za nasilni obračun.