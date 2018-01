Stallone v bolnišnici, uničile so ga obtožbe

Filmski Rocky je pristal v bolnišnici. Enainsedemdesetletni Sylvester Stallone se je tam znašel zaradi slabega počutja, njegovo stanje pa naj bi bilo skrb vzbujajoče. Težave naj bi mu delali visok pritisk, vrtoglavica in tahikardija. Zdravniki so igralcu, ki naj bi ga pestile tudi druge zdravstvene težave, svetovali, naj opravi vse preiskave, ki naj bi pokazale, kaj se dogaja z njim.

Ob strani mu ves čas stoji žena Jennifer Flavin. Stallone je z njo poročen 21 let in imata tri hčerke. Igralec naj bi hud stres doživel pred kratkim, ko ga je nekdanja kolegica obtožila posilstva. Sam je to odločno zanikal.