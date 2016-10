Sta drug drugemu natikala roge?

Ljubil jo je od dne, ko jo je spoznal. Od usodnega dne pred skoraj dvema desetletjema, ko je Scottie Pippen pred oltar popeljal Larso Younan. V to je legendarni košarkar lige NBA verjel vsa leta in ji to še pred komaj tremi meseci, na njuno 19. obletnico, iskreno zatrdil. Kar prek družabnih omrežij, pred očmi širnega sveta. A očitno se je v njuni ljubezni nato nekaj pošteno zalomilo, saj je Pippen zdaj zagnal ločitveno kolesje. »Po temeljitem premisleku in skupnih 19 letih sta vložila zahtevek za ločitev,« je povedal Larsin predstavnik in pridal, da četudi je njun zakon splaval po vodi, Larsa upa, da bosta s Scottiejem še vedno, kot vsa minula leta, na prvo mesto postavljala njune štiri otroke.



V nobenem zakonu se ne cedita le med in mleko, kar sta dobro vedela zdaj odtujena zakonca. Kot tudi, da je v težkih trenutkih treba malce stisniti zobe in prevetriti nevihto, vsaj kadar sta si zakonca predana in odločena, da ju ne bo razdružil že vsak močnejši piš vetra. »So obdobja, ko je vse čudovito, a nastopijo tudi težki trenutki,« je pred štirimi leti dejala Larsa, Scottie pa jo je dopolnil, da sta svojemu zakonu povsem predana in da v tem tiči razlog, da jima uspeva. »To je bistvo vsega – dva človeka, pripravljena, da se drug drugemu v celoti predata in zavežeta.« Kar pa je bilo očitno laže reči kot storiti. A četudi v luči ločitve poudarjata, da želita še naprej svoje tri sinove in hčerko vzgajati s skupnimi močmi ter jih obdajati z ljubeznijo in spoštovanjem, se verjetno tudi to ne bo izkazalo za najlažji zalogaj. Kajti čeprav naj bi pred skokom v zakon pred toliko leti podpisala predporočno pogodbo, se vendar dozdeva, da njuna ločitev ne bo potekala gladko in vljudno. Vsaj če je soditi po njunih zadnjih skupnih tednih. V le nekaj dneh je na njun dom kar dvakrat pridrvela policija, ki se je odzvala na klic o nemirih pri Pippnovih.



Besedni dvoboj



Osemnajstega oktobra je as košarkarskih igrišč vložil ločitveni zahtevek, kar pa je bilo le dokončno razdejanje po družinskem viharju, ki je v tednih prej pustošil pri njem doma. Na začetku meseca je pred zvezdnikovo hišo namreč močno zavrl policijski avtomobil, na dovozu, v avtomobilu, pa je že čakala Larsa. »Med nama se je odvijal precej razgret besedni dvoboj,« je razložila predstavnikom zakona, ki so se odzvali na klic v sili, a je obenem močno in večkrat poudarila, da se ni v nobenem trenutku prevesil v telesno nasilje. Nakar so policisti odšli, a ne za dolgo. Komaj dva dni pozneje, četrtega oktobra, se je zgodba ponovila. Možje v modrem so se znova odzvali na klic v sili zaradi družinskih izgredov pri Pippnovih. Kar se je sicer vnovič končalo brez aretacije, je pa vseeno očitno padla kocka, da njunemu zakonu ni več rešitve.



Sta si natikala roge?



Kaj je pripeljalo do zatona ljubezni, je še skrivnost. Vseeno krožijo vse glasnejše govorice, da je šlo za nezvestobo. Z obeh strani. Lansko poletje naj bi se športnik namreč precej neprimerno spogledoval z neznano igralko. A čeprav ni znano, ali ga je spogledovanje privedlo do zunajzakonskih posteljnih radosti, mu Younanova očitno ni ostala dolžna. Pred dobrima dvema mesecema se je namreč spoprijateljila z ameriškim raperjem Futurjem, njuno prijateljevanje pa naj bi bilo za Scottiejev okus veliko pretesno. »Ločitev je sprožil, ko mu je postalo jasno, da se je njegova žena spetljala z glasbenikom,« je povedal vir in pridal, da je Larsino razmerje s Futurjem, najsi je telesno ali ne, zgolj priložnostno. Spet drugi vir pa pravi, da rjavolasko z glasbenikom povezuje zgolj platonsko prijateljstvo. Vsaj za zdaj, ko je še vezana. »Future ohranja razdaljo, saj preveč spoštuje Larso in njeno razmerje z možem in ne želi, da bi Scottie posumil, da se med njima plete kaj več od prijateljstva.« Za kar pa je očitno že veliko prepozno.



Za zdaj Younanova od odtujenega moža zahteva le plačevanje alimentacije za njune štiri otroke.