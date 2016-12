Srhljivo početje zalezovalca Trumpove

Vse od Trumpove zmage se je območje okoli Trump Towerja spremenilo v strogo varovani okoliš, skoraj v neprebojno trdnjavo, ki jo 24 ur na dan varujejo predstavniki newyorške policije in člani tajne službe. In slednji so konec novembra že imeli polne roke dela, saj so v hotelski sobi, le streljaj od rezidence Trumpovih, prišli na sled Justinu Masslerju, ki že minulih šest let – kljub sodni prepovedi približevanja – terorizira in zalezuje hčerko izvoljenega predsednika, Ivanko Trump. Minuli mesec mu je namreč uspelo pobegniti iz psihiatrične ustanove, na predzadnji novembrski dan (čeprav je to pricurljalo na plan šele zdaj) pa ga je tajna služba prijela le ulico stran od Trumpovega stolpa. In ga po aretaciji nemudoma strpala v bolnišnico Bellevue, kjer ostaja na opazovanju.



Vrsta srhljivih elektronskih sporočil, tvitov, telefonskih sporočilc in videoposnetkov. Celo fotografija njega samega, na kateri je prekrit s krvjo. S tem je Massler, v čigar sanjskem življenju bi bila Ivanka njegova žena, bombardiral predsednikovo hčerko ter ji še precej na začetku svoje obsesije celo zagrozil s samomorom. Kar v trgovini z nakitom, ki ga je izdelala njegova sanjska ženska, kjer je nato kupil dragocene, 755 evrov vredne uhane. »Povejte ji, da ji te uhane pošilja Justin Massler, ki ji je napisal tudi malce noro, čudaško zalezovalsko pismo,« je tedaj naročil lepotičkinim podrejenim. S čimer si je zgolj prislužil obtožbe nadlegovanja in zalezovanja ter prepoved približevanja. Toda ljubezen, ki je prestopila meje še zdravega razuma, se na slednje ne ozira, Massler pa je zaradi kršenja te prepovedi leta 2012 šest mesecev prebil za zapahi in si prislužil pet let pogojne svobode.



Še eno leto bi moral upoštevati pogoje pogojnega izpusta na svobodo, med njimi tudi zdravljenje v ustanovi za duševne bolezni, saj so mu zdravniki diagnosticirali shizofrenijo. A je prejšnji mesec iz psihiatrične ustanove v Nevadi pobegnil in se še v istem mesecu pojavil v New Yorku. V mestu, kjer živi tarča njegove obsedenosti. Čeprav naj bi ga v hotel v Ivankini bližini povsem nenamerno in po naključju nastanil njegov brat, to ni ustavilo agentov tajne službe, da ne bi brž ukrepali. Sploh zaradi sodnega odloka, da se ne sme približati ne Ivanki in njenemu možu kot tudi ne Donaldu ter preostalim članom prve družine Amerike.