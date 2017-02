Srednje ime po pokojnem prijatelju

Pred desetletjem je z malo Bluebell Madonno zakorakala na pot materinstva kot samohranilka, pred dvema letoma pa spoznala srečo skupne skrbi za otroka. V življenje Geri Halliwell je tedaj namreč prikorakal Christian Horner, s katerim je začela deliti radosti in tegobe starševstva – zaradi Bluebell in ljubimčeve tedaj komaj enoletne hčerke Olivie iz prejšnjega zakona.



»Materinstvo spremeni vse. Nenadoma moraš misliti na nekoga drugega. Otročičku želiš predati vse svoje znanje in življenjske izkušnje. Želiš biti le dobra mati. Čudovito je, ko to lahko deliš z možem in ste ekipa,« je lani razmišljala nekdanja spajsica, ki je leta 2015, po manj kot leto dni dolgi romanci, Hornerju obljubila večno ljubezen. Ta je zdaj obrodila sad, saj jima je januar polepšal prihod sinka. Bluebell in Olivia sta dobili mlajšega (pol)bratca.



Spomin na Georgea Michaela



Enaindvajseti januar je tisti, ki se je v knjigo zakoncev Horner vpisal z zlatimi črkami. Tedaj je v jutranjih urah na svet namreč pokukal mali Montague George Hector – z ljubkovalnim vzdevkom Monty –, težak 3400 gramov. »Mamica in dojenček se počutita odlično,« je povedal zvezdničin predstavnik, svoje navdušenje pa so nemudoma delili tudi starši. In še vrsta pevkinih oboževalcev, saj je njeno radostno vest v manj kot pol ure všečkalo več kot tisoč njenih privržencev. Čeprav je bila tista, ki je srečni Geri čestitala prva, njena najboljša prijateljica Emma Bunton. »Čudovita novica! Z Montyjem sva rojstnodnevna dvojčka!« je čivknila Emma, ki je ob veselju za prijateljico (skoraj) pozabila, da ima tudi sama tedaj rojstni dan. A ne tudi, da bo z veseljem občasno varuška.



Ko se starši zazrejo v otrokov obraz, običajno vidijo malce sebe in malce partnerja, ki ga ljubijo. A Halliwellova bo videla tudi svojo najboljšo prijateljico, saj bosta Monty in Emma rojstni dan odslej morda praznovala kar skupaj. Hkrati pa se bo z Montyjem vsakokrat spomnila na svojega dobrega prijatelja Georgea Michaela, ki pa je žal umrl prehitro, da bi lahko pestoval zalitega novorojenčka. »Geri si je srčno želela, da bi bil George del Montyjevega življenja. Zato se ji je zdelo edino primerno, da nadene malčku srednje ime po svojemu prijatelju oziroma v spomin nanj,« je povedal vir.