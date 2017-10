Srce znane pevke prenehalo utripati

Biljezim svaki pocetak terapije i ovaj ubod i onog momenta kad ga zabiljezim za mene je kemoterapija vec proslost. Objavim video da ostane zabiljezeno u mom insta dnevniku, a mozda ce i ohrabriti nekog ko se nalazi u istoj situaciji, a ne zna sta ga ceka. I druga ce jos malo biti gotova... tako ce i treca, cetvrta... peta, sesta... al onda se sjetim da ih je bilo preko deset, da su trajale od 8-12 sati, da su bile duplo jace od ove i bude mi trenutno lakse. #donnaares

