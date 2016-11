Srce smučarske kraljice ukradel trener nogometa

V novo leto bo zakorakala z novo ljubeznijo pod roko. Čeprav je Lindsey Vonn še pred nekaj meseci trdila, da ji srce še vedno bije za prevarantskega golfista Tigra Woodsa, s katerim sta po treh letih in pol ljubimkanja lansko pomlad odšla po ločenih poteh, ji je zdaj drug moški ukradel srce. »Zahvalni dan. Želim si vzeti trenutek in se zahvaliti za vse, kar imam. Čeprav sem bila nedavno poškodovana, je ogromno stvari, za katere sem v življenju lahko hvaležna. Imam neverjetne prijatelje, čudovitega fanta, družino in podporo oboževalcev,« je zapisala po zlomu roke, po katerem bi se rada čim prej vrnila na sneg, in tako izdala, da je v njenem življenju nov moški.



Pred nekaj meseci se je lepotica smučarskih pist v Španiji sprehajala s prvakom formule ena, postavnim Lewisom Hamiltonom, kar je nemudoma zagnalo kolesje govoric, da so se ji zacelile srčne rane, ki ji jih je prizadejal Tiger, ter da je vnovič našla toplino v objemu športnika. Kar se je izkazalo za napačno sklepanje. Kljub temu da jo v hladnih nočeh spet greje športnik, ji v trebuhu ne plahutajo metuljčki zaradi dirkača, novega izbranca je našla na zelenicah ameriškega nogometa. Zaljubila se je v pomočnika glavnega trenerja ameriškega nogometa Kenana Smitha, ki bdi nad losangeleško ekipo LA Rams.



Smrt bližjih nas pogosto predrami, da se zavemo, da je življenje prekratko, da bi obstali v preteklosti. In morebiti je to razsvetljenje doletelo tudi Vonnovo, ki ji je nedavno umrl stric in jo tako opomnil, da je »življenje nujno ceniti, saj nikoli ne veš, kaj te čaka že za naslednjim ovinkom«. In očitno je bil Kenan tisti, na katerega je naletela. In ob njem pozabila, da je še pred meseci dejala, da je »globoko ljubila Tigra in da ga ljubi še danes. Kljub temu da je najina zveza splavala po vodi.«