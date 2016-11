Srbska pevka po ločitvi ujela 13 let mlajšega

40-letna pevka Radojka Kesić, ki jo javnost pozna pod umetniškim imenom Dara Bubamara, je sveže zaljubljena. Pred kakšnim letom se je prsata svetlolaska ločila od poslovneža Milana Kesića. Razhod se je zgodil kmalu po objavi njenih fotografij nekemu nogometašu, na katerih je gola.

Že dva meseca Radojka uživa v nežnostih Duška Bunića. Gre za košarkarja, ki šteje 27 let in srbski pevki namenja veliko pozornosti. Seveda mu jo ona pridno vrača, predstavila pa ga je že tudi svojim prijateljem. Ti so menda nad novim parom na estradi navdušeni.