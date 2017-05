Srbi so se razpisali: Mirela, mati dveh mladoletnikov, sinoči trikrat z Milijem

Srbska televizija Happy TV je zjutraj objavila nov porno podvig slovenske starlete resničnostnih šovov Mirele Lapanović. Potem ko je v Sloveniji seksala s skoraj pol mlajšim Markom, jo je ponoči v Srbiji zadovoljeval Mili. In to kar trikrat, poroča televizija, kjer poteka šov. Komentatorji pa se norčujejo, da je Miliju končno uspelo priti do seksa.

Pišejo, da sta se na divji zabavi najprej poljubila in ljubkovala. In čeprav se je Mirela najprej branila, je po navedbi televizije hitro popustila. Pišejo, da sta seksala kar trikrat. Pri tem pa srbski producent šova s prstom kaže v Slovenijo, kjer ima Mirela zaročenca in dva mladoletna sina.

Komentarji na facebook strani šova so uničujoči.

Če je Mirela v Big Brotherju seks pred kamero opravičevala z Markovo lepoto in postavnostjo, bo zanimivo slišati, s čim jo je pritegnil Mili. In to kar trikrat.