Spustila hlače in se mu polulala na roko

Kot članica nekdanje dekliške skupine Spice Girls si je, predvsem zaradi neukročene grive las, prislužila vzdevek Scary Spice (Strašna začimbica). Ko pa s sebe odlušči odrsko osebnost, se v Melanie B ne skriva niti eno samo strašno vlakno. Nasprotno. Hlepi po nadzoru, miru in varnosti, da je zanjo že vožnja z vlakcem smrti v zabaviščnem parku preveč. Zato jo je hčerka Phoenix prepričala, da se pod okriljem adrenalinskega mojstra preživetja Beara Gryllsa odpravi v divjino in okusi kaj zunaj okvirov cone udobja. Čeprav je Mel priznala, da jo je strašila že misel, da bo tako ves nadzor in življenje zaupala drugemu, ni pričakovala, kako zelo čez sebe bo morala. »Rešila mi je življenje,« je, čeprav z manjšim pretiravanjem, dejal Bear, ko je zvezdnica v njegovi hudi uri nuje pozabila na sram in televizijsko kamero, si slekla hlače, počepnila, Beara prijela za roko – in se nanjo polulala. Tako ga je odrešila neznosne bolečine, ker ga je opekla meduza.



Narava je lahko nepredvidljiva, polna pasti in nevarnosti. Tega se Bear dobro zaveda. A vendar ni pričakoval, da ga bo v kozji rog ugnala meduza, iz katere je v mislih že pripravljal beljakovinsko bogat obrok zase in za Mel. Želel jo je skuhati, jo že imel ujeto v svoji brisači, ko mu je ta v trenutku neprevidnosti zdrsnila in ga opekla po roki, da se je začel zvijati od bolečine. »Na opeklo mesto se je treba polulati. To sem videla v filmu,« ni niti za trenutek omahovala pevka in mu je ponudila pomoč. Ga vprašala enkrat, dvakrat, trikrat, a je Bear njeno ponudbo, da mu z urinom olajša bolečino, vselej zavrnil. »Vse bolj me je bolelo, žal pa sem se le nekaj minut prej olajšal. Moj mehur je bil povsem prazen, zato sem začel resno premišljevati, da bi jo prijel za besedo.« Zvezdnica je ni požrla, sram gor ali dol. Hitro si je slekla hlače, čeprav si je ob pogledu, kako neprimerno je njeno početje, skoraj premislila. »Primi me za roko in jo vodi k sebi,« jo je spodbujal Bear, zamižal in pogledal stran. Čeprav tik ob Mel. Ki je začela pritiskati in pritiskati, a iz nje ni prišla niti kapljica odrešilnega urina. »Ne morem!« je potožila, saj jo je izdala trema pred tako pomembnim nastopom. »Lulati na zahtevo, tudi ko je nekdo v agoniji bolečine, je neizmerno težko,« je povedala pozneje, ko ji je uspelo uspešno opraviti nalogo.



Grylls je v imenu preživetja storil že marsikaj, tudi pil lasten urin. Kot je pripravil zvezdnike, da so storili kaj, česar v običajnih okoliščinah ne bi. Komik Stephen Fry je z njim v divjini za kosilo mljaskal jelenovo srce in jezik. Will Ferrell se je okrepčal z napitkom iz zrkel severnega jelena in urina. Kate Winslet si je lakoto tešila s pojedino iz deževnikov, Michelle Rodriguez pa z miško, kuhano v urinu. Kljub temu je bilo odkrivanje divjine z Mel B tudi za vsega vajenega Gryllsa nekaj novega. In bolj čudnega. »Iskreno, česa takega pa še ne. Česa vse ne storimo zaradi želje po preživetju,« je povedal in svoji rešiteljici pripravil obljubljeno meduzo. »Kot bi žvečila kožo,« se je v gnusu spačila, žvečila in mu še zabičala, naj ji nikdar ne očita, da ni zanj ničesar naredila. Čeprav naj bi bilo to, da urin olajša bolj ob meduzini opeklini, zgolj mit.