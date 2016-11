Springsteena pustil na cedilu

Videti Brucea Springsteena sredi ceste in mu pomagati je nekaj, kar se ne zgodi pogosto, a prav s tem se bodo lahko še mesece hvalili motoristi iz New Jerseyja: na cesti so srečali Brucea Springsteena in mu pomagali, saj ga je na cedilu pustil njegov motor.



Bilo je ta petek, ko so se člani združenja Freehold American Legion po dogodku, povezanim z dnevom veteranov (ta se praznuje v znak čaščenja veteranov oboroženih sil ZDA, spominjajo pa se tudi vseh padlih), vozili v bližini parka Allaire, ko je Dan Barkalow nenadoma opazil motorista. »Motoristi moramo držati skupaj,« je rekel Barkalow, »zato sem se ustavil, da bi vprašal, ali potrebuje pomoč, pa je bil Bruce.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.