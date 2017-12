Spreminja se v pravo princeso

Konec novembra je bil pomemben dan za britanskega princa Harryja in ameriško igralko Meghan Markle, saj sta svetu sporočila veselo novico, da sta zaročena. Ob uradni izjavi in prvem fototerminu sta bila zaljubljenca videti presrečna, a mnogi, ki se spoznajo na bonton, se zmajevali z glavami, češ da je Meghan preveč sproščena ter da se preveč požvižga na manire, ki bi jih kot žena kraljičinega vnuka morala poznati. Očitali so ji, da bi lahko bila nekoliko bolj zadržana, da preveč zavzeto maha in podobno.



19.maja 2017 bosta Meghan in Harry dahnila usodni da. Nevesta že išče obleko, govori se, da so ji všeč oprijete, ki poudarijo njeno postavo.

Bodoča nevesta, ki bo pred oltar stopila 19. maja, se je morala v zelo kratkem času zelo veliko naučiti, saj je le nekaj dni pozneje znova stopila pred fotografske bliskavice, ko se je z zaročencem udeležila prvega skupnega uradnega dogodka. Kritiki so se strinjali, da je delo odlično opravila, a doslej najzahtevnejši opravek jo čaka te dni – božična večerja pri kraljici Elizabeti II.

Že samo to, da je prejela vabilo, je velika čast in predvsem novost. Pred Meghan so bili na večerjo vedno povabljeni le člani kraljeve družine in Catherine je denimo morala čakati, dokler nista bila z Williamom poročena. Meghan, nad katero je kraljeva družina menda navdušena, pa s svetlobno hitrostjo drvi svoji novi vlogi in statusu naproti.

Da se pospešeno pripravlja, je dokazala pred dnevi, ko se je s Harryjem in člani njegove družine udeležila božičnega kosila pri kraljici. Gre za nekakšen uvod v tradicionalno večerjo, Meghan pa je bila povsem drugačna kot pred fotografi ob zaroki. V slabem mesecu je postala veliko bolj elegantna, kar je bilo opaziti tudi na njeni opravi. Lase je imela gladko počesane nazaj, na obrazu pa je bilo več ličila. V ušesnih mečicah so se ji svetlikali diskretni uhani, vitko postavo je odela v obleko s čipkastim životcem in črnim krilom znamke Self Portrait, ki jo obožuje tudi njena bodoča svakinja.

K novemu videzu je bilo treba dodati tudi nove zaročne fotografije. Bolj profesionalne in uglajene, kot so bile prve. Čast, da zaljubljenca fotografira, je pripadla modnemu fotografu Alexiju Lubomirskemu, ki je v svoj objektiv ujel že mnogo zvezdnikov, med njimi Beyonce, Nicole Kidman, Julio Roberts, Jennifer Aniston in Charlize Theron.