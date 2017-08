Spremenila bo oporoko, da denar ne bi skvaril sinov

Preveč bogastva v premladih letih lahko otroke skvari. Tako vsaj razmišlja Britney Spears, ki se je v želji, da bi spremenila svojo oporoko, zdaj obrnila na sodišče. Prvotno je namreč spisala še pred rojstvom sinov, danes 11-letnega Seana in leto mlajšega Jaydena, a je, ker je upravljanje njenega premoženja v očetovih rokah, ne more spreminjati, kot se ji zahoče.

Po pevkinem duševnem zlomu leta 2007 je upravljanje njenega znatnega premoženja prevzel oče Jamie. In čeprav se je svetlolaski od takrat uspelo postaviti na lastne noge in ponovno dobiti nadzor nad lastnim življenjem in samo seboj, denarno skrbništvo ostaja v očetovih rokah. »S tem je zadovoljna, saj ji tako ni treba skrbeti za nič. Vse v njenem imenu upravlja oče,« je povedal vir. A čeprav ji je pogodu, da se ji ni treba ubadati s težkimi poklicnimi in finančnimi vprašanji, zaradi tega ne more po svoji volji spreminjati svoje poslednje volje, temveč ji mora za to prižgati zeleno luč sodišče.



Dostop do vsega bogastva bosta dobila šele po 35. letu.



Še preden sta se ji v kratkem zakonu s Kevinom Federlinom rodila sinova, je določila, da njeno večmilijonsko premoženje v primeru njene smrti nemudoma preide na njene morebitne otroke. Pri tem je ostalo, z zrelostjo pa je spoznala, da to morebiti ni najboljša ideja. Vsekakor ne v prid njenima fantkoma. Namesto tega si želi zanju ustvariti denarni sklad, iz katerega bo kapljalo po delih. Prvi del bogastva bi dobila z vstopom v polnoletnost, naslednji delež po dopolnjenem 25. letu, preostanek pa s praznovanjem 35. rojstnega dne.