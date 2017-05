Spomini: Seks z Marilyn je bil kot ...

Skoraj dvajset let po bejzbolistovi smrti se specialist za stopala Rock Positano spominja pogovorov, ki jih je imel z Joejem DiMaggiem. Na podlagi njunih številnih klepetov je Positano spisal knjigo; nista govorila samo o filmski zvezdnici Marilyn Monroe, ampak tudi o športnikovi zagledanosti v manekenko Elle Macpherson.



Med neko večerjo v New Yorku je DiMaggio Positanu povedal: »Ko sva bila v spalnici, je bilo, kot bi se spopadali bogovi; bili so nevihtni oblaki, strele. Dohtar, Marilyn mi je povedala, da je še nikdar ni nihče tako zadovoljil, kot sem jo jaz.«



Positano je DiMaggia spoznal leta 1990, ko je opravil nekirurški poseg na stopalih. DiMaggio ni dovolil rentgenskega slikanja, saj se je bal, da bi lahko posnetke kdo prodal na dražbi, se pa je z zdravnikom spoprijateljil, tri mesece pozneje ga je peljal na kavo. Njun odnos je sčasoma postal bolj tesen in zvezdnik bejzbola, ki je vse podrobnosti svojega življenja skrival pred javnostjo, je začel zdravniku zaupati, govoril mu je tudi o intimnih podrobnostih. O teh je zdaj Positano napisal knjigo: zvezdnik mu je govoril o ženi, a tudi zagledanosti v Macphersonovo ter zaničevanju slavne politične družine Kennedy.



Joejev največji kij



DiMaggio in Monroejeva sta se spoznala leta 1952, poročila sta se dve leti pozneje; nevesta je bila stara 27 let, ženin je bil 12 let starejši. Oba sta bila že poročena, Monroejeva z 21-letnim Jamesom Doughertyjem, DiMaggio s pevko Dorothy Olsen, s katero je imel edinega otroka, sina Josepha DiMaggia III. Njun zakon je trajal devet mesecev, zveza pa je imela velikanski vpliv na športnika. Positano je zapisal: »Zelo je spoštoval Marilyn Monroe. O njej je vedno govoril s posebnim žarom. Govoril je, kako je inteligentna, ni bila trapasta blondinka. Bila je zelo nadarjena igralka. Z njo je predeloval scenarije, povedal je, da je zelo profesionalna.« Ljubil je njune strastne spolne odnose, ki jih je opisal kot spopad bogov. Tudi igralka je bila navdušena nad svojim izbrancem, nekoč naj bi rekla: »Joejev največji kij ni tisti, ki ga drži na igrišču.«



Razšla naj bi se, ker je bil on do nje nasilen, bil naj bi tudi užaljen zaradi scene s krilom v filmu Sedem let skomin. A je DiMagiio Positanu povedal, da sta bila za razpad zakona kriva njegova želja po potomcih in dejstvo, da igralka ni mogla imeti otrok. »Marilyn je bila žalostna zaradi nezmožnosti imeti otroke,« mu je zaupal. Naslednji velik problem je bila njena osebna higiena. DiMaggio, ki je bil izjemno čist človek, se je menda pritoževal, da se lepa igralka, ki se je pozneje poročila s piscem Arthurjem Millerjem, včasih tudi dva dni ne oprha, verjetno zaradi depresivnih epizod. DiMaggio je doktorju povedal, da je »Franku Sinatri povedala, da med seksom z Millerjem vedno misli name... celo mojo fotografijo ima skrito v svoji omari. Zaradi tega je Miller pobesnel in vložil tožbo za ločitev.«



Impotenten



Sinatra naj bi igralko predstavil tedanjemu ameriškemu predsedniku, ki ga je DiMaggio krivil za njeno smrt avgusta 1962. DiMaggio je Kennedyjeve nekoč opisal kot prvorazredne barabe. Marilyn Monroe naj bi imela afero s predsednikom Johnom F. Kennedyjem in tudi njegovim mlajšim bratom Bobbyjem Kennedyjem.



DiMaggio, ki je umrl leta 1999 zaradi raka pljuč, star je bil 84 let, se po ločitvi od Monroejeve nikoli več ni poročil, se pa je zagledal v Elle Macpherson, ko se je vanjo zaletel na ulici. Macphersonova se je takrat z nekom videvala, a je bila prijazna do DiMaggia, nekoč mu je prek faksa poslala čestitko za rojstni dan, se spominja Positano in še, da je bil bejzbolski igralec nesrečen, ker je po operaciji trebušne anevrizme ostal impotenten. »Nočem pogovora, hočem seks,« je nekoč rekel Positanu, »če bi mi zdržal vsaj eno uro, bi bil srečen.«



No, Positano je pojasnil, da mu je Joe povedal, da bodo zgodbe, ki mu jih govori, nekoč uporabne: »To pomeni, da je Joe vedel, da bom nekoč napisal spomine o njem. To knjigo sem napisal z namenom, da ga spet vrnem v življenje, saj veliko otrok danes ne ve, kdo je bil Joe DiMaggio.«