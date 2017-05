Spolnost odkrivala z bratranci in strici

Na njej ni ničesar neopaznega, brezbarvnega ali umirjenega. Vse je barvito, kičasto in svetlikajoče se, od bujne pričeske in dolgih umetnih nohtov do bohotnega oprsja. »Všeč so mi ogromne pričeske in načičkana oblačila. O sebi nisem nikdar razmišljala kot o seks simbolu in si tudi nikdar nisem želela biti lepotica kot denimo Raquel Welch. A želela sem si, da ljudje opazijo moj prihod in moj odhod. Da opazijo mene. Čemu ne bi torej pri videzu pretiravala in šla v skrajnosti,« pripoveduje Dolly Parton, ki pa prepoznavnega videza ni začela oblikovati šele z vzponom pevske kariere, ampak že v zgodnjih letih, ko je z mamo listala po katalogih. Ti so bili zanju seznami vsega, kar sta želeli imeti, a si nista mogli privoščiti.



Igrala se je zdravnike



Odraščala je v pomanjkanju. Samo z očetovo plačo je bilo težko nahraniti vseh 14 lačnih ust; elektrika, televizija in radio so bili luksuz, tuj Dollyjini družini. Ob listanju po katalogih je začela sanjariti o glamurju, »o nobel oblačilih in nakitu«, a resničnost družine z 12 otroki je bila podoba revščine in bede. Zato si je ustnice še kot majhna deklica namazala z rdečo antiseptično kremo, obrvi si je poudarjala z uporabljenimi vžigalicami, umivala se je v bližnji reki. Vsaj poleti, medtem ko se je pozimi morala namesto z večerno prho ali kopeljo zadovoljiti z vodo v lavorju. V postelji se je stiskala s tremi brati in sestrami, vsako noč je vsaj eden izmed njih pomočil skupno ležišče. A se ji spanje v z urinom pomočeni postelji ni gabilo – nasprotno, bilo je že dobrodošlo, sploh v mrzlih zimskih mesecih. »To je bila edina toplota, ki smo jo poznali pozimi. Da nam je bilo v užitek, če nas je kdo polulal. Sploh ko si dobro zatlačil odejo, da hladen zrak sobe ni preveč ohladil urina. Kajti v sobi je bilo kot v ledenici, kot bi spali na prostem.« Štela jih je 20, ko se je zaobljubila Carlu Thomasu Deanu, s katerim še danes vztrajata v zakonu. A spolnost je začela odkrivati že precej prej, preden ji je srčni izvoljenec prekrižal pot. »Imela sem vrsto stricev in bratrancev, ki so bili le dve ali tri leta starejši in so mi povedali in me naučili vrsto stvari. Kolikor hitro je bilo mogoče, smo preizkušali tudi seksualne zadeve, saj smo bili vsi precej odprti, ko je beseda nanesla na spolnost,« pripoveduje Partonova in dodaja, da sicer niso imeli pojma, kaj so počeli, a so vedeli, da nič od tega ne sme priti na ušesa staršem. »Igrali smo se zdravnike in bolniške sestre, eksperimentirali smo.« Čeprav ne želi izdati dne, ko se je poslovila od nedolžnosti, predvsem ker bi to lahko izpadlo perverzno, »a kot otroci smo vselej eksperimentirali«.



Zamenjal jo je za prostitutko



S spolnostjo morda ni imela slabe izkušnje, pa vendar je bila zaradi seksa pripravljena moškega ustreliti – ker jo je zamenjal za prodajalko ljubezni. »Seks imam od nekdaj rada, a je vedno povezan s čustvi, zame je spolnost nekaj resničnega in intimnega,« pravi. Zaradi česar je v njej zavrelo od besa, ko jo je v temačnem predelu Manhattna, dokaj slabega slovesa in s kinematografi, kjer so se vrteli filmi za odrasle, nenadoma zagrabil neznanec. Začel ji je ponujati denar in zatrjevati, da ve, da si tega tako ali tako želi. »Zgolj psovke ga niso zaustavile. Zato sem zgrabila svojo pištolo in mu prisegla, da ga bom ustrelila, če se me še enkrat dotakne. Šele to ga je ohladilo,« ob čemer pridaja, da je niso bile le besede. »Vsekakor bi obljubo držala. Ustrelila bi ga v nogo ali v tla tik ob njem.«