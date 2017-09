Spodrsljaj ali provokacija princa Harryja z ljubimko?

Ljubezen ne pozna meja je star pregovor, ki očitno drži tudi za najžlahtnejšo kraljevsko kri. O ljubezni med britanskim princem Harryjem (33) in ameriško igralko Meghan Markle (36) tabloidi že dolgo časa pišejo, a še nikoli v javnosti te ljubezni nista izkazovala. Zdaj se je zgodilo tudi to. Z držanjem za roko, šepetanjem in majhnimi, a sladkimi pozornostmi sta prekršila nepisano pravilo kraljeve družine.

Odkrito izkazovanje ljubezni so fotografi ujeli na teniškem turnirju invalidov v Torontu. Harry in Meghan sta se držala za roko, česar skorajda ne vidimo med kraljevimi pari. Zakonca princ William in njegova Kate denimo tega v javnosti ne počneta niti kraljica Elizabeta s svojim možem ali njen sin princ Charles.



Pa še to, Harry in Meghan nista poročena, zato veljajo zanju še precej strožja pravila obnašanja.