Splav mu je zamolčala

Pred dvema letoma je ameriška igralka in pevka Naya Rivera stala pred oltarjem in svojemu srčnemu izbrancu Ryanu Dorseyju obljubila večno ljubezen in zvestobo. Odvrtelo pa se ni še niti leto, odkar je mlademu zakonskemu paru svet še polepšal prihod njunega sinka Joseyja Hollisa. A s previjanjem umazanih pleničk bi se lahko srečala že pred petimi leti. Tedaj je v Nayinem trebuščku namreč prvič začelo kliti novo življenje, a se je, ker je bila njena kariera v vzponu in sta z Ryanom tedaj pretrgala romanco, namesto za otroka odločila za splav. »Bilo me je na smrt strah to priznati svetu, saj je splav še vedno vsaj delno tabu. O tem se preprosto ne govori,« je zdaj priznala zvezdnica, ki je leta 2010 en prost dan, ki ga je imela med snemanjem serije Glee, izkoristila tako, da je zavila v ambulanto in prekinila nosečnost.



Leto 2009 je bilo za Riverovo prelomno. Tedaj si je namreč nadela uniformo šolske navijačice in kot članica megapriljubljene serije Glee začela osvajati svet, ki ga je kot mična Santana osvajala še šest let, vse do lani. Lahko pa bi se končalo precej prej, saj je njeno ljubimkanje s stanovskim kolegom Ryanom leta 2010 obrodilo sad. V igralkinem trebuščku je začelo rasti novo življenje, a vesti o pričakovanju ni zaupala nikomur, niti Ryanu, saj sta le nekaj tednov pred usodnim trenutkom, ko ji je nosečnostni test razkril resnico, zakorakala po ločenih poteh. Leta 2014 ju je usoda vnovič združila in še istega leta sta si izmenjala poročne prstane. »Upam, da bo Josey nekega dne prebral moje spomine in da bo tako dobil nov, drugačen pogled na to, s čim vse se moramo ženske v življenju soočati,« je še dodala temnolaska, ki se je o težki odločitvi, ko je kariero postavila pred materinstvo, razpisala v prihajajočih spominih.