Spet srečno poročena

Napovedano ločitev sta preklicala in odločitev je bila nedvomno prava. Patrick Dempsey in njegova dolgoletna izbranka Jillian sta videti srečnejša kot kadar koli, ob zadovoljnih zakoncih pa so do ušes nasmejani tudi njuni trije otroci, devetletna sinova, dvojčka Sullivan in Darby, ter štirinajstletna Tallula.



Manj časa za dirke



Družina se je nedavno udeležila premiere tretjega filma o Bridget Jones na londonskem Leicester Squaru, da so bile med Patrickom in Jillian kakršne koli razprtije, ne bi mogel uganiti nihče. Spomnimo, bilo je januarja lani, ko je zvezdnik Talentov v belem in avtomobilistični navdušenec potrdil, da se z ženo, frizerko in kozmetičarko, po šestnajstih letih zakona ločujeta, a sta se že konec istega leta pobotala in sklenila poskusiti znova.



»Ne moreš imeti vsega,« je ob novici, da bosta z Jillian vendarle poskusila znova, pojasnil 50-letni Dempsey. »Dirkanju bom odslej posvetil manj časa. Imam dobro ekipo, a bom nekaj časa samo lastnik ekipe, ne bom vozil. Lani je bil naš vrhunec, zdaj pa je čas, da se umaknem in dam priložnost drugim. Čas drvi in želim si biti ob otrocih, ko bodo iskali svojo strast v življenju, in jim pomagati, da si zastavijo svoje cilje.«



Jillian je sicer Patrickova druga žena: ko je bil star 21 let, se je poročil z mnogo starejšo, 48-letno igralko in svojo učiteljico igre Rochelle Parker, a sta se po sedmih letih zakona ločila.