Spet bosta zibala

Odvrtelo se je leto in pol, odkar sta Rose Byrne in njen srčni izbranec Bobby Cannavale okronala svojo ljubezen s prihodom sinka Rocca. Zdaj pod zvezdničinim srcem že raste malček številka dve. Verjetno že nekaj mesecev, če lahko sodimo po njenem precej zaobljenem trebuščku.

Temnolaso lepotičko je ljubezen zvezala s stanovskim kolegom leta 2012, a vendar jima je čustva kljub skupnemu delu pri filmih Vohunka, Annie in Adult Beginners uspelo kar dolgo skrivati pred javnostjo. Zdaj pa sta kar nekaj časa skrivala radostno novico. »Malce sem utrujena, a se vseeno dobro počutim. Ljudje pa mi, ker sem noseča, namenjajo precej več pozornosti kot običajno, kar je čudovito,« ji je zletelo z jezika. Čeprav se zaveda, da resnična utrujenost šele prihaja, vsaj če lahko sklepa po prvih mesecih po prihodu Rocca, ko hiše skoraj ni zapustila. »Od poroda sem kot zavita v kokon, spanca pa mi drastično primanjkuje. Minili so že trije meseci, a sem še vedno kot v meglici, stanovanja sploh še zapustila nisem. Vzame mi skoraj dve uri, da se z Roccom pripravim, da bi odšla ven, nato pa sem že tako izčrpana, da sploh ne odideva,« je priznala težko privajanje na materinstvo. »Moškim ni treba narediti praktično nič, sploh na začetku, pa vendar sem izčrpan. Tudi zredil sem se, suknjiča skoraj ne spravim več nase,« je po prihodu Rocca dejal Cannavale, ki pa je v primerjavi z Rose vedel, v kaj se spuščata. V devetletnem zakonu z Jenny Lumet, ki je dokončno razpadel leta 2003, je že dobil sina Jaka.