Soraja k zdravniku, da bi ji odstranil silikone

Kritiki ji že lep čas očitajo, da je s številnimi lepotnimi posegi popolnoma uničila svojo naravno lepoto, zdaj pa so ji komentarji le prišli do živega. Ena najpopularnejših balkanskih starlet Soraja Vučelić se je še enkrat odpravila k lepotnemu kirurgu – a tokrat, da bi se vrnila od umetnega k naravnemu. Pod nož lepote se je podala, da bi ji odstranili silikon iz nenaravno bujnih ustnic. Starleta je namero obelodanila na družabnem omrežju skupaj s fotografijo iz čakalnice na lepotni kliniki.



Zlobni jeziki menijo, da plastična lepotica zadnje čase preživlja krizo, povezano s starostjo, saj je pred kratkim dopolnila okroglih 30 let. Še preden se je odločila za poseg, ki naj bi ji povrnil naravni videz, je močno shujšala in sprožila govorice o tem, da trpi za anoreksijo.



»Ne jem pogosto, enkrat ali dvakrat na dan. Zadnja leta sem se nezdravo prehranjevala, pred tremi leti pa sem nehala telovaditi,« je starleta odločno zanikala govorice. Kot je dejala, nima težav s prehrano, povedala pa je, da se je pred kratkim odločila, da ne bo več uživala mesa. »Do nedavnega si nisem mogla niti predstavljati poštenega obroka brez mesa na krožniku. Zdaj se mi dobesedno gabi in čudim se, kako sem ga sploh lahko jedla vsa ta leta. Nisem se odrekla ribam, suši pa je moja priljubljena jed,« je razložila.