Šokirala z objavo: Noče biti Ivana Trump!

Goran Višnjić je znan borec za pravice živali in proti nošenju krzna, še bolj aktivna na tem področju je njegova žena Eva Višnjić. Hči filmskega režiserja Antona Vrdoljaka, ki z Goranom in otroki živi v Los Angelesu, je pred nekaj leti spremenila ime Ivana Vrdoljak in postala Eva Višnjić. Pred kratkim je končno ugodila radovednežem, ki jih je zanimalo, zakaj sprememba. V dolgi objavi na facebooku pa se je dotaknila še vrste drugih tem, med njimi zunajzakonske hčerke, ki jo ima njen mož s Šibeničanko Mirelo Rupić.



»To sem jaz, Eva Višnjić. Brez šminke in obdelave. Samo jaz. Ne, nisem več Ivana – vendar ne razumem, zakaj to koga moti? Zakaj me ljudje, ki me sploh ne poznajo, kličejo z imenom, ki ni več moje. In zakaj je normalno in sprejemljivo, da sem spremenila priimek, imena pa ne? Starši so me hoteli poimenovati Marija, na željo drugih članov družine pa so mi navsezadnje izbrali ime Ivana. Oče me je od nekdaj, od majhnega, klical Nune, tako rekoč nikoli s pravim imenom. Toda starši me lahko kličejo, kakor želijo. Ker so moji, ker jih imam rada ter jih spoštujem. Ne, nisem spremenila imena, ker Američani niso mogli izgovoriti mojega imena Ivana (to je novinarska svoboda in preobračanje besed), ampak zato, ker nisem hotela biti Rusinja ali Ajvana kot Ajvana Trump (da, Američani ime Ivana večino izgovarjajo Ajvana). Ne želim imeti nobene povezave s Trumpom, ker njegova družina zame predstavlja vse, kar jaz nisem: kič, snobizem in pomanjkanje resničnih vrednot. Imam rada živali, ki Trumpovim sinovom služijo samo kot žive tarče, ki jih je treba ustreliti in servirati na krožniku, Rusinja pa tako ali tako ne želim biti. Hotela sem biti Američanka, kar sem tudi postala. Čeprav sem še naprej Hrvatica, saj se mi ni bilo treba odreči koreninam, ki mi veliko pomenijo. Pomeni mi toliko, da s svojimi tremi otroki govorim izključno hrvaško in jim ne dovolim, da mešajo v pogovor angleške besede. Zelo mi je žal, kadar vidim, da se ljudje sramujejo svojega izvora in otrok ne učijo maternega jezika. Torej, nisem Ivana in nehajte se živcirati in utrujati okoli tega,« je zapisala Višnjićeva.



»Sem Eva, vozim teslo in ni mi vseeno za ta planet in vsa živa bitja. Ne zanimajo me dragoceni nakit, dizajnerske cunjice, vsekakor pa ne krzno, usnje in vse, kar je vezano na pobijanje in mučenje drugih živih bitij. V nasprotju z gospodom predsednikom vem, da globalno segrevanje obstaja. In da, čeprav imam rada in rešujem živali, imam, veste, rada tudi otroke. Imam dva posvojena in enega biološkega. Tako da mi ne morete metati naprej, da rešujem živali, medtem ko so po svetu pomoči potrebni otroci,« je poudarila Eva.



Povedala je tudi, da ni narkomanka in nikoli ni bila. »Sem za legalizacijo marihuane, ker vem, da je trava zdravilo, hkrati pa sem nasprotnica cigaret in alkohola. Vas zanima še kaj o meni? Saj res, zanima. Pa naj vam odgovorim: Lana je čudovita, ljubka punčka, ki sem jo imela priložnost spoznati. Moji otroci jo imajo radi. Toda ona ni moj otrok, zato me nehajte zasliševati, ker ne morem govoriti o otrocih, ki niso moji. No, toliko o meni. Vsem, ki se še naprej nameravate ukvarjati z mano, želim, da najdete v življenju in srcu mir in ljubezen. Mir, ljubezen in rock 'n' roll,« je sklenila Hrvatica.