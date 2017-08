Šokantno razkritje: Jacksonov grob je prazen

Mati pokojnega kralja popa Michaela Jacksona je prijateljem razkrila, da njegovo truplo ne leži v grobnici, kamor so 7. julija 2009 položili krsto. Ta je namreč prazna. Katherine Jackson je priznala, da so Michaelovo truplo nekaj mesecev hranili na ledu, saj so si bili družinski člani v tistem času v laseh, nato pa je dala Michaela upepeliti, s čimer je nepridipravom preprečila, da bi izropali njegov grob.

»Vsi mislijo, da je Michael pokopan na pokopališču Forest Lawn, toda to ni res,« je za Radar Online povedal neimenovani vir. »Družina se več mesecev ni mogla dogovoriti, kako in kaj. Katherine je bila paranoična, bala se je, da bo kdo izkopal njegovo truplo.«

Mesece po njegovem lažnem pogrebu se je družina zbrala na Michaelovem ranču v Kaliforniji. »Njegov pepel so posuli po ljubljenem Neverlandu,« še razkriva vir in dodaja, da si je Michael vedno želel, da bi to storili na kraju, ki mu je bil še posebej ljub.