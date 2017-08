Šokantna prinčeva izpoved: Diano so fotografirali, ko je umirala na zadnjem sedežu

Zadnji dan avgusta bo minilo 20 let od tragične smrti britanske princese Diane , ki se je v spomin številnih zapisala kot kraljica ljudskih src. Mati britanskih princev Williama in Harryja je umrla v prometni nesreči v Parizu, njena smrt pa je sprožila val žalovanja in obtožb na račun medijev. Kraljevo družino je prisilila v prenovo javne podobe.

Leto dni po ločitvi od princa Charlesa je 36-letna Diana avgusta 1997 na sredozemski obali počitnikovala s svojim novim ljubimcem, milijonarjem Dodijem Al Fayedom. Vseskozi so jima bili za petami fotografi. 30. avgusta sta prispela v Pariz in večerjala v hotelu Ritz, ki sta ga malo po polnoči poskušala diskretno zapustiti z mercedesom, ki je čakal nanju.

Usodno trčenje

Pri veliki hitrosti se je avtomobil, ki so ga na motornih kolesih zasledovali paparaci, zaletel v steber v podvozu blizu mostu Alma, nasproti Eifflovega stolpa, na severnem obrežju reke Sene. Al Fayed in šofer Henri Paul sta bila nemudoma mrtva, telesni stražar je utrpel hujše poškodbe. Kot se je izkazalo pozneje, je imel voznik v krvi močno povečano vrednost alkohola in je vozil veliko prehitro.

Diano so reševalci s hudimi poškodbami glave potegnili iz mercedesa, od katerega je ostala le zverižena pločevina, in jo prepeljali v bolnišnico, kjer je zjutraj ob 4. uri, po dveh urah operacij zaradi obsežnih poškodb prsnega predela, umrla.

Francoski veleposlanik v Veliki Britaniji je novico naznanil v Balmoralu na Škotskem, kjer so počitnice preživljali kraljica Elizabeta II. z možem, princ Charles in otroka para, 15-letni William in 12-letni Harry.



Travme njenih sinov Letošnjo obletnico zaznamuje tudi prva izpoved obeh Dianinih sinov o odnosu z mamo, občutij ob njeni smrti in njenega vpliva na njuno življenje. Harry je tako nedavno med drugim razkril, da je v zadnjih letih zaradi potlačene žalosti moral poiskati strokovno pomoč, spregovoril je tudi o travmatični izkušnji hoje za mamino krsto. Ta je zaznamovala tudi Williama, ki jo je označil za »zelo dolg, osamljen sprehod«, na katerem je poskušal najti ravnovesje med princem in Williamom, »ki je samo hotel v svojo sobo in jokati«. Ostro sta obsodila tudi ravnanje fotografov ob njeni smrti. »Imela je zelo hude poškodbe glave, a je še živela,« je dejal Harry. »A prav ljudje, ki so povzročili nesrečo, ji niso pomagali, ampak so namesto tega fotografirali, kako umira na zadnjem sedežu,« je dejal v dokumentarcu, ki ga bodo predvajali v nedeljo. »Ne mine niti dan, ko si William in jaz ne bi želela, da bi bila še vedno tu. Sprašujeva se, kakšna mama bi bila zdaj, kakšno javno vlogo bi imela in kako bi bile stvari zaradi nje drugačne,« je nedavno še dejal Harry.

Krvave roke

Velika Britanija se je zbudila v žalostno jutro in Londončani so nemudoma začeli prinašati rože pred Buckinghamsko in Kensingtonsko palačo, rezidenco princese Diane, in sčasoma se jih je nabralo na milijone. Razžaloščeni odzivi so prihajali z vsega sveta, prst krivde pa je bil najprej uperjen v medije – Dianin brat Charles Spencer jih je obtožil, da imajo krvave roke.

V dneh do pogreba so se množični izrazi žalosti le še stopnjevali, na vpis v sožalno knjigo je bilo, denimo, treba čakati 11 ur. 6. septembra je pogrebno slovesnost na ulicah Londona spremljalo skoraj milijon ljudi, pred televizijskimi zasloni po svetu pa še 2,5 milijarde, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za krsto sta skupaj z očetom korakala William in Harry. V popoldanskih urah so Diano stran od oči javnosti pokopali na majhnem otočku na posestvu Althorp, domu njenih prednikov.

Zaradi mlačnega odziva je bila kraljeva družina že v prvih dneh po smrti Diane, ki jo je takratni premier Tony Blair označil za ljudsko princeso, deležna kritike in jeze, saj njenih predstavnikov ni bilo videti nikjer in se niti niso vrnili iz Balmorala. Dan pred pogrebom se je svoji nekdanji snahi kraljica le poklonila s televizijskim nagovorom.

Hitro so ugotovili, da nujno potrebujejo spremembo javne podobe in komuniciranja z javnostjo, vključno z bolj »človeško« podobo kraljice. Tudi Charles naj bi veliko vložil v izboljšanje svoje podobe v javnosti, kar se mu je po pisanju AFP obrestovalo, saj je javnost z leti vse bolj sprejemala njegovo zvezo z nekdanjo ljubico Camillo, s katero se je leta 2005 tudi poročil.

Danes so zelo priljubljeni

Dvajset let po Dianini smrti je podpora javnosti kraljevi družini močnejša kot v preteklosti, kar se je med drugim pokazalo v pozornosti, ki je je bila deležna poroka princa Williama in Catherine Middleton leta 2011. To so Britanci proslavili s številnimi uličnimi zabavami.