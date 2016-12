Šok! Zvezdnica Vojne zvezd v kritičnem stanju

Hollywoodska igralka Carrie Fisher (60) je v petek na letu med Londonom in Los Angelesom doživela hud srčni napad. Carrie so oživljali kar na krovu, na losangeleškem letališču pa so jo pričakali reševalci, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fisherjeva se je zgrudila 15 minut pred pristankom na losangeleškem letališču, navaja spletna stran TMZ, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico. Po pričanju očividcev so igralko oživljali 15 minut, preden so vendarle začutili srčni utrip. Časnik Los Angeles Times poroča, da je njeno zdravstveno stanje kritično.

Letalska družba United Airlines je sporočila, da je zdravstveno osebje pričakalo letalo na letu 935 iz Londona kar na letališču, potem ko je posadka sporočila, da se igralka ne odziva.

Fisherjeva se je med hollywoodske zvezde zavihtela zahvaljujoč uporniški bojevnici princesi Lei, ki jo je odigrala v originalni trilogiji Vojne zvezd. Tudi v novi seriji iz leta 2015, Sila se prebuja, je Fisherjeva igrala princeso Leo.