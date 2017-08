Šok za slavno dvojico, kar sta počela gola, zdaj ve cel svet

Zgodovina nas ne nauči ničesar. Čeprav so agenti ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI šele lani stopili na prste Ryanu Collinsu, ki se je s pomočjo računalniške tehnologije med letoma 2012 in 2014 dokopal do zasebnih žgečkljivih fotk 101 zvezdnice ter zakuhal največji hekerski škandal v zvezi s slavnimi doslej, to zvezdnikov očitno ni izučilo, da s pametnimi telefoni ni najbolj pametno delati golih selfiejev ali provokativnih videov ter jih pošiljati naokoli. To sta zdaj spoznala nekdanja zaljubljenca Lindsey Vonn in Tiger Woods.

»Da nekdo ukrade in nato objavi zasebne fotografije, je nezaslišan, ogaben vdor v zasebnost,« se je v smučarkinem imenu razburila njena predstavnica, tako Lindsey kot Tiger pa grozita s tožbo proti pornografskim spletnim stranem, odgovornim za objavo njunih zasebnih posnetkov.

22 žgečkljivih fotk Vonnove naj bi že krožilo po spletu.

Leta 2013 je svet dobil športni superparček, ljubezen je povezala asa golfskih zelenic in zapeljivko belih strmin. Dve leti pozneje je domnevno zaradi prenatrpanih urnikov superpar razpadel in ostali so le spomini. V njunih srcih in očitno na smučarkinem telefonu, v katerega je zdaj vdrl neznani heker in se polastil slik, ki jih je blondinka pošiljala svojemu izbrancu.

Dvaindvajset spotakljivih fotk zlate olimpijke je že zakrožilo po nekaterih pornografskih spletnih straneh, čeprav na vseh fotkah ni jasno, ali je golo telo tudi v resnici Lindseyjino, saj je obraz na nekaterih le delno viden. Več slik prikazuje golo žensko, obuto le v zimske čevlje za sneg, ki je od spredaj in zadaj naredila selfie v zrcalu. Spet druge prikazujejo razgaljeno isto žensko, na dveh precej osebnih fotkah pa je moški, za katerega se zdi, da je slavni golfist. Na eni je brez majice in z golf palico v rokah, na drugi pa povsem gol pred zrcalom – a je obraz na obeh delno zakrit. Na manj provokativnih sta Lindsey in Woods skupaj, oblečena. Za piko na i je pricurljal tudi krajši videoposnetek, najverjetneje Vonnove med kopeljo, a obraz uzremo le za kratek hip.

Zaradi vdora in nelegalne objave slik je Vonnova pripravljena na sodni boj, podobno pa besni Tiger, ki je že vpregel odvetnika slavnih Martyja Singerja, ki je, če spletne strani nemudoma ne umaknejo spotakljivih fotk, pripravljen na mesarsko klanje v sodni dvorani. Čeprav megašportnika nista edina oškodovana. Neznanec naj bi se dokopal tudi do razgaljenih posnetkov Katharine McPhee, igralke in zmagovalke resničnostnega šova Ameriški idol, ki se tudi pripravlja na tožbo. Med žrtvami najnovejšega hekerskega škandala pa so še Miley Cyrus, Kristen Stewart in manekenka Stella Maxwell, ki nosi Victorijina angelska krilca.