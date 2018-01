Šok v resničnostnem šovu: noseča tekmovalka vključila pečico in vanjo vtaknila glavo

Miljana Kulić je bila udeleženka v srbskem šovu Pari, v katerem sodeluje tudi Slovenka Mirela Lapanović. Kulićeva je šov zapustila, potem ko je v šovu spočela otroka. Po odhodu pa se je odločila vstopiti v nov resničnostni šov, ki ga vodi konkurenčna hiša. Imenuje se Zadruga.

Mnogi se čudijo njenemu početju, ona pa menda želi priti le do denarja, da bo otroku, če ga bo morala vzgajati kot mati samohranilka, omogočila lepše življenje. Nedavno pa so gledalci ostali brez besed, ko so videli, kako si noseča mladenka suši lase: enostavno vključi pečico in vanjo vtakne glavo ...