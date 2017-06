Šok in solze v šovu Pari: njunega sina so našli mrtvega po zabavi

Žalostna zgodba Jelice in Predraga Stojanović. Foto: Happy TV

V srbskem resničnostnem šovu Pari (Parovi), v katerem se samo čudimo ljubezenskim podvigom Slovenke Mirele Lapanović, je bila ponovno na sporedu epizoda s pomenljivim naslovom Izpovedi. Tokrat smo slišali srce parajočo zgodbo Jelice in Predraga Stojanovića, ki sta povedala, kako sta v pičli sekundi bila oropana največjega bogastva v življenju. V 26. letu je umrl njun sin Marko. Po novoletni zabavi ga je prijatelj pripeljal domov, 1. januarja 2014 zjutraj pa so ga našli mrtvega v njegovi sobi. »Isti prijatelj je dal še tisto jutro policiji tri različne izjave. Markova smrt ni bila nikoli razjasnjena. Prijatelji ne prihajajo na njegov grob. Ali jih je česa strah, ne vemo, vemo pa, da nekaj prikrivajo,« je dejal Predrag. Prepričana sta, da so Marka zastrupili. »Nikoli ni jemal mamil niti ni popival.«

Jelica je rekla tudi, da se jima je po telefonu oglasil policijski inšpektor, češ da ima podatke, ki bi razjasnili sinovo smrt. »Rekel je, da ve, kaj se je zgodilo z Markom. Da se moramo le dogovoriti o številki, ki naj bi jo plačala, potem se ni javil nikoli več.«

V šovu, kjer se promovirata predvsem seks in opijanje, so se lotili resnejših tem. Vir: Happy TV

Po Markovi smrti je v njuni hiši zavladala praznina, Jelica je postala žalujoča ženska, Predrag pa se je zaprl vase, ves svoj čas preživi v tišini in cerkvi ...