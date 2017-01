Soigralca zaročena  na podelitvi globusov?

S podelitve zlatih globusov je kot zmagovalka s sedmimi kipci odšla glasbena komedija Dežela La La, vendar je absolutna zmagovalka večera igralka Kirsten Dunst. Čeprav ni bila nominirana v nobeni kategoriji. Kajti če je svetlolasa lepotička na prvi letošnji veliki filmski in televizijski cirkus odšla kot vsako drugo dekle, se je po poročanju neuradnih virov domov vrnila kot zaobljubljena ženska. Slovesni večer si je njen izbranec Jesse Plemons menda izbral za kuliso svoje snubitve.



Hollywoodska zvezdnica sicer ni neznanka v romantičnih vodah, saj so jo v preteklosti povezovali s stanovskimi kolegi, kot so Jake Gyllenhaal, Johnny Borrell, Adam Brody, Ben Foster in Justin Long, Gyllenhaala, s katerim jo je ljubezen vezala tri leta, pa je označila celo za ljubezen svojega življenja. »A sem vedela, da ne more trajati, preveč razlik je med nama. On je precejšnji zapečkar, jaz pa dekle, ki je rada zunaj in ki ob vsaki priložnosti pobegne iz mesta,« je priznala. Upanje, da je morda naletela na tistega, s katerim bi se lahko postarala, je vnovič zraslo pred petimi leti, ko ji je snemanje filma Na cesti na pot pripeljalo Garretta Hedlunda. »Vrstnika sva, prihajava iz podobnega okolja. Občutek imam, kot da sva iz podobnega testa,« je tedaj, leta 2012, zaljubljeno žgolela in se v razmerju prvič počutila svobodno. »V prejšnjih razmerjih sem se počutila nekako ujeto. Vse sem morala početi skupaj s fantom. A z Garrettom znava biti tudi narazen. Uživava, ko sva ločena in se predajava tistemu, kar naju veseli, hkrati pa se imava izjemno, ko sva skupaj. Ko ga pogledam, je, kot bi gledala svoj odsev.« A čeprav se je zaradi njune izjemne povezanosti že govorilo o zaroki, sploh ker je Kirsten že oznanjala, da ji tiktaka biološka ura in bi si želela otrok, je lansko pomlad, ko sta bila skupaj štiri leta, nenadoma počilo. Parček, za katerega je bilo videti, da je ustvarjen za skupno življenje, je zakorakal po ločenih poteh. »Imata preveč različen značaj. In ko je beseda nanesla na prihodnost, nista našla skupnega jezika. Njuno razmerje je bilo že nekaj časa na precej majavih nogah. Z odločitvijo, da gresta narazen, se jima je s srca odvalil velikanski kamen,« je tedaj dejal njen prijatelj. Verjetno res, saj Dunstova ni potrebovala dolgo za lizanje srčnih ran, manj kot mesec pozneje, minulega maja, se je vrgla v Jessejev objem. Morda je v njem končno našla tisto, kar je iskala. Moškega, ki še pozna pomen besede kavalir. »Želim si nekoga, ki plača večerjo in mi odpre vrata. Moškega, ki zna biti moški.«



Resničnost pogosto posnema umetnost, sploh v igralskih vodah. Kajti medtem ko je blondinka v seriji Fargo igrala Jessejevo ženo, bosta televizijska zakonca očitno že kmalu zakorakala pred oltar tudi v resničnem življenju. Četudi je preteklo komaj osem mesecev, odkar sta se zaljubila. In če sta razmerje že prestavila na višji nivo, bosta morda pohitela tudi z ustvarjanjem družine. »Ne želim se posloviti od igre, a hkrati si želim otrok. Mislim, da si želim postati mama najpozneje v dveh letih,« je v izteku lanskega leta dejala Kirsten in dodala, da bi bilo popolno, če bi se ji po hiši podila dva kratkohlačnika. Prav tako že nekaj let ve, kako naj bi bil videti njen veliki dan. »Želim se poročiti. Če bom nevesta sredi tridesetih, želim dokaj intimno slavje – sprehod do mestne hiše, ki mu sledi zabava z večerjo in didžejem, v krogu prijateljev in družine. Podobno, kot bi praznovala 40. rojstni dan,« je igralka, ki bo spomladi stara 35, razkrila načrte. In te bo morda že kmalu uresničila.