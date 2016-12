Sofio Vergara tožita njena – zarodka?!

Zvezdnico ameriške serije Sodobna družina Sofio Vergara tožita njena zamrznjena zarodka Emme in Isabelle, ki ju je spočela z nekdanjim partnerjem Nickom Loebom. Loeb je ta teden v njunem imenu vložil tožbo v Lousiani, kjer so po zakonu oplojena jajčeca »pravni subjekt«, poroča britanski BBC.

Vergara in Loeb sta se razšla leta 2014, Loeb pa je že večkrat neuspešno tožil za skrbništvo nad zarodkoma. V novi tožbi trdi, da so zarodkoma odvzeli možnost dedovanja, ker nista rojena. Po podatkih nekaterih medijev je Loeb v Louisiani namreč vzpostavil sklad za nerojena otroka, čeprav sta zarodka v Kaliforniji. V tožba zahteva, da se zarodka preseli k njemu, da se bosta rodila in podedovala sklad. Vergara, sodeč po tožbi, ne dovoli, da zarodka donosi nadomestna mati.

Vergara in Loeb sta se odločila za zunajtelesno oploditev. Pred postopkom sta podpisala pogodbo, v kateri piše, da se z zarodki ne sme zgoditi nič, če se drugi partner ne strinja. Loebovi zastopniki pa trdijo, da sta z Vergaro šla v postopek oploditve z razumevanjem, da se bodo otroci lahko rodili. Vergarin zastopnik je menil, da tožba ne bo uspešna, saj je »genski material nastal po pisnem sporazumu«.

Igralka je trenutno poročena z ameriškim igralcem Joeom Manganiellom. Iz prejšnjega zakona pa že ima sina.