Sofia spet najbolj mastno služi

Filmi so veljali za prestiž, televizijske serije pa, če potegnemo primerjavo s hrano, za hitro prehrano sveta sedme umetnosti. Toda to se je v minulih letih spremenilo in vse več hollywoodskih težkokategornikov se vrača h koreninam, na televizijske zaslone. A se je med velikimi imeni filma, kot so Nicole Kidman, Reese Witherspoon in Emma Stone, le Robin Wright znašla med deseterico najbolje plačanih televizijskih igralk. Z devetimi milijoni dolarjev, kolikor jih je predvsem s serijo Hiša iz kart odnesla v minulih 12 mesecih, je zasedla deveto mesto Forbesove lestvice. Na prvem pa še vedno in spet kraljuje Sofia Vergara. Nesporna zmagovalka malih zaslonov je vsekakor lepotica kolumbijske krvi. Z 41 milijoni in pol zaslužka se je že šestič zavihtela na vrh lestvice. Kar je za debelih 15 milijonov in pol več kot srebrna Kaley Cuoco, ki očitno nima tako močne poslovne žilice kot Vergarova, čeprav z milijonskim honorarjem na epizodo serije Veliki pokovci zasluži dvakrat več kot Sofia s humoristično nanizanko Moderna družina. Za približno polovico letnega prihodka slednje je namreč zaslužna njena podjetnost z oglaševalskimi posli za megapodjetja, kot so Head & Shoulders, Pepsi in CoverGirl. Na tretji stopnički televizijskih zaslužkaric s 13 milijoni stojita Ellen Pompeo iz serije Talenti v belem in Mindy Kaling, najpeterico pa s 500 tisočaki manj zaokrožuje Mariska Hargitay, ki jo poznamo predvsem iz kriminalne maratonske serije Zakon in red.Najbolje plačana deseterica si je v enem letu skupno odebelila račune za 156,5 milijona ameriških dolarjev, dobra četrtina je padla v žep Vergarove​. V drugi najpeterici pa si sledijo Julie Bowen z 12 milijoni, Kerry Washington z milijonom manj, okroglo desetico je zaslužila Priyanka Chopra, na repu pa sta Wrightova z devetimi in Pauley Perrete z osmimi milijoni in pol zaslužka v enem letu.