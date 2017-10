Soba je enaka že 40 let

Britanska kraljica Elizabeta II. je zvesta tradiciji in ni naklonjena spremembam, pa naj gre za njeno dnevno rutino, življenjski slog, običaje ali kaj četrtega. Še en dokaz za to je njena študijska soba v škotskem gradu Balmoral. Ta je namreč že dolgih 40 let skoraj povsem enaka. O tem pričajo fotografije, ki so jih britanski mediji objavili ob nedavnem obisku generalne guvernerke Kanade Julie Payette v omenjenem gradu. Primerjali so jih s fotografijami iz leta 1977 in presenečeni ugotovili, da se je le malo spremenilo.

Na policah je nekaj knjig, ki stojijo prav tam kot pred 40 leti.

Kraljica ima zdaj v sobi sicer televizijski sprejemnik, ki ga pred 40 leti ni bilo, a večina pohištva je iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kraljičina varčnost bo zagotovo navdušila davkoplačevalce, saj tudi ko si privošči kaj novega, ne zapravlja na veliko. Fotograf je med rečmi novejšega datuma denimo ujel premični električni radiatorček, ki ga kraljica v hladnih in deževnih škotskih večerih še kako potrebuje, a ne gre za veliko investicijo. Novinarji so izbrskali, da je takšen radiator na voljo že za 23 evrov. Podobna grelna telesa so opazili tudi v drugih prostorih v gradu, kar je prav tako dokaz varčnosti, saj s tovrstnim ogrevanjem precej prihrani.

Med bolj zanimivimi detajli, ki so jih opazili Britanci, ko so primerjali fotografiji iz let 1977 in 2017, je, da so na istem mestu celo nekatere knjige na policah. Med njimi so denimo tiste o škotskih klanih in njihovi zgodovini, ki jih kraljica in njen mož, kot kaže, ne prebirata prav pogosto, če sploh. Na istem mestu že 40 let stoji tudi maketa ladje v steklenici.