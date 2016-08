Smučarka in velika poroka

Že štiri leta je srečno zaljubljena v Švicarja Travisa Blacka, za ljubezen je tudi zamenjala domovino, da sta pripravljena na veliki korak, torej nikakor ne preseneča.



Ana Jelušič, ki prijatelje in oboževalce redno obvešča prek instagrama o svojem zasebnem življenju, je nedavno zaupala, da bosta z izbrancem čez en mesec dahnila usodni da nekje ob jadranski obali, sicer pa sta se dogovorila že o vseh podrobnostih poroke, ki bo menda vse prej kot skromna. Travis je sicer marketinški direktor pri Mednarodnem olimpijskem komiteju v Lozani, kjer ima zadnje mesece službo tudi 29-letna nekdanja slalomistka, ki sodeluje tudi s Fisom in Eurosportom, saj se je po koncu smučarske kariere izurila v piarovskem poslu. »S Travisom imava veliko skupnih konjičkov, oba rada potujeva in končno sem v razmerju, ki je vse prej kot zapleteno. Že ko sva se spoznala, nama je bilo jasno, da nama ni treba veliko pojasnjevati drug drugemu in da bova odlično delovala kot par. Veselim se vseh dogodivščin!« je o ljubezenski sreči zaupala Ana, ki je največji športni uspeh dosegla leta 2007 v domačem Zagrebu, drugo mesto v slalomu.