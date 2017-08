Smrt zapisana v zvezdah

Astrologinja ​Debbie Frank trdi, da je predvidela, da se bo tisti konec tedna, ko je v hudi prometni nesreči umrla princesa Diana, zgodilo nekaj velikega za princeso, dogodek, ki ji bo spremenil življenje. Dogodek je bil res velik, a princesinega življenja ni spremenil, ampak, žal, končal.

Opazili sta, da se bliža mrk, ta pa navadno prinese pomembne in velike dogodke. Diana je mislila, da bodo veseli, a se je motila.

Debbie Frank je bila dobra prijateljica valižanske princese in približno mesec pred tragedijo sta v Kensingtonski palači skupaj študirali njeno astrološko karto. Opazili sta, da se bliža sončev mrk, z mrkom, naj bo sončev ali lunin, pa navadno pridejo dramatični dogodki, lahko so dobri ali slabi. Diana je kakopak bila prepričana, da ji bo 1. september prinesel nekaj dobrega.

»Bila je izjemno srečna z Dodijem in vedno več časa je preživljala s sinovoma. Tudi njeno delo ambasadorke jo je osrečevalo in mislila je, da so ji zvezde naklonjene,« je Frankova spregovorila za britanski časnik. Po sestanku je astrologinja po telefonu še enkrat govorila z Diano in ta ji je povedala, da je srečna kot še nikoli.



36 let je štela Diana, ko je umrla v prometni nesreči.

To je bil najin zadnji pogovor, kmalu zatem je umrla,« je razkrila Frankova, ki se ji ni niti sanjalo, kaj čaka njeno prijateljico.

»Bodimo si na jasnem, astrologi ne vidimo, kdaj se bo končalo katero življenje,« je zatrdila. Diana je verjela v astrologijo in Frankova, ki je bila njena osebna astrologinja osem let, ji je pogosto brala astrološke karte. Po telefonu sta govorili tudi po trikrat na dan, če Diana kdaj ni videla izhoda, Frankova ji je denimo s pomočjo zvezd pomagala razumeti Charlesovo razmerje s Camillo.