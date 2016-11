Smrt Bobbi Kristine vredna 34 milijonov

Težko, če ne nemogoče, je oceniti življenje in mu pripisati denarno vrednost. Pa vendar je bila prav to naloga, pred katero se je znašel sodnik T. Jackson Bedford, ki je moral določiti, koliko mora Nick Gordon, nedavno spoznan za pravno odgovornega za smrt Bobbi Kristine, plačati njeni družini. Štiriintrideset milijonov evrov. Toliko je nazadnje dosodil, ko je upošteval stroške zdravljenja, ocenil bolečino, ki so jo doživeli njeni najbližji, kot tudi okviren zaslužek, ki bi ga Bobbi, če bi še ostala med živimi, lahko zaslužila. Visok znesek, za Gordona vsekakor prezajeten, pa vendar še vedno precej nižji od petdesetih milijonov, kolikor jih je zahteval pokojničin oče Bobby Brown.



Spomnimo, na zadnji januarski dan lanskega leta je Bobbi Kristina, edinka pokojne Whitney Houston in Bobbyja Browna, nezavestna in brez srčnega utripa obležala v kopalni kadi zaradi zaužitja mešanice marihuane, alkohola in pomirjeval. Našel jo je njen novopečeni mož Nick Gordon. Mladenka se je nato v komi še šest mesecev borila za življenje, vendar ji ni bilo pomoči. Konec julija 2015 je zadonel mrtvaški zvon, njena obupana družina pa je hitro našla grešnega kozla za njeno prezgodnjo smrt – Nicka Gordona, ki naj bi ji dal smrtonosni koktajl, ta se je izkazal za usodnega. Umora mu niso mogli pripisati, so pa dosegli vsaj delno zmago in zadoščenje, ko je sodnik spoznal, da je Gordon pravno odgovoren za njeno smrt.



Bobbi Kristina, katere življenje je ugasnilo že pri 22, je imela velike načrte. Ne nazadnje se je po njej pretakala kri dveh glasbenih zvezdnikov, svoje dobre, zabavljaške gene pa je želela izkoristiti in dobro unovčiti. »Že po naravi je bila zabavljačica. Kdor je bil ob njej, si ni mogel pomagati, ampak se je z njo vedno zabaval in smejal. Na zalogi je vselej imela obilico šal,« je sodišču povedal oče, prepričan, da bi bila, ko bi živela, neizmerno uspešna. Bila bi nova zvezda zabavne industrije.



Gordon se na sodišču ni prikazal, njegovi zastopniki pa so kot neutemeljene zavrgli vse obtožbe. A sodnika očitno niso prepričali. Ta ga je namreč določil za pravno odgovornega za njeno smrt in mu naložil plačilo 34-milijonske odškodnine. V to je vključenih slabega 1,5 milijona, kolikor naj bi jih ukradel Bobbi Kristini, skoraj milijon in 300 tisočakov je šlo za zdravstvene stroške, na 12,3 milijona je ocenil prizadejano bolečino in trpljenje njenih najbližjih, 14 milijonov pa naj bi bila cena njenega življenja.



Ostaja pa odprto vprašanje, ali bodo svojci denar sploh kdaj videli, saj milijonov na Nickovem bančnem računu ni. »Nick je v zelo slabem stanju. Denarja, ki ga od njega zahtevajo, nima,« pravi vir. Zaradi sodbe bo Nick v bližnji prihodnosti najverjetneje moral razglasiti osebni bankrot. »To bo verjetno njegov naslednji korak, čeprav trenutno o tem še ne razmišlja, saj v njegovi glavi vlada kaos. Še vedno namreč žaluje za Krissi, njene smrti še ni prebolel. Namesto sodnega pričkanja bi se vsi morali zamisliti in vprašati, kakšno vlogo je vsak izmed njih imel v tem, kar je nazadnje privedlo do njene smrti.« Zelenci gor ali dol, Bobby Brown je z razsodbo vsaj delno zadovoljen. »Vem, da gospod Gordon zdaj ne bo več mogel uničevati imena moje hčerke ali se okoristiti z njenim premoženjem.«