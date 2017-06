Smešno, da te kap: Na premiero peljala dvojnico

Igralka Scarlett Johansson je držala obljubo in dvojnico Geraldine Dodd peljala na premiero svojega najnovejšega filma Rough Night. Zvezdnica je za 72-letno Geraldine izvedela aprila, potem ko je njen sin Denver na spletu objavil fotografijo takrat 22-letne pijane babice, na kateri je zelo podobna sloviti Scarlett. Upokojenka se je seveda razveseila povabila na newyorško premiero, rekla je, da se bo z igralko pomerila v popivanju. Zanimalo jo je, katera bo prenesla več pijače. »Zasipali so me z elektronsko pošto in sporočili, češ kako zelo sva si podobni. Pa sem pogledala fotografijo. Kaj si nor!« je povedala igralka. Zaželela si je žensko spoznati, zato je na spletu objavila videoposnetek: »Rada bi te osebno spoznala. Pod fotografijo piše, da si bila takrat zelo pijana. Rada bi se s tabo napila. Greva na kozarček, Geraldine.« Ta je povabilo sprejela, igralka pa je pokrila vse stroške. V filmu Roungh Night Scarlett upodablja bodočo nevesto Jess, ki se poda na noro dekliščino. Na velikem platnu ji delajo družbo vrhunske komedijantke Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Demi Moore, Ty Burrell, Ilana Glazer in Jillian Bell. Večer naj bi potekal v prijetnem vzdušju, Scarlett je z gostjo popila nekaj kozarčkov in se imenitno zabavala. To ji seveda privoščimo, saj je zvezdnica nedavno prestala precej grdo ločitev od drugega moža Roamina Dauriacea, s katerim ima dveletno hčerko Rose. Zdaj naj bi prijateljevala z voditeljem priljubljene komične oddaje Saturday Night Colinom Jostom.