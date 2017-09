Smešni David ima že novo

Velikost resnično ni vse. Čeprav ameriški komik David Spade v višino meri komaj 165 centimetrov, so ga v preteklosti povezovali z nekaterimi največjimi zapeljivkami, od Heather Locklear in Carmen Electre do Pamele Anderson in Charlotte McKinney. Pred devetimi leti pa se mu je iz romance s Playboyevo zajčico Jillian Grace rodila hčerka Harper. A zaveže se ne nobeni, pri svojih 53 še vedno ohranja samski stan. In očitno skače z enega cveta na drugega. Komaj spomladi je razkril svojo romanco s precej mlajšo stanovsko kolegico, šele 30-letno Nayo Rivero, že so ga paparaci zdaj zalotili v objemu z drugo mlado lepotico.

Komedija Mad families je tista, zaradi katere so se Davidove poti križale z Nayo. In očitno je med njima zaprasketalo, saj jima naklonjenosti n uspelo prav dolgo skrivati. Marca so ju namreč zalotili med vdajanjem nežnostim na eksotičnih Havajih. A je bilo očitno vse le bežna romanca. Četudi zvezdnika nista potrdila razhoda, slika pove več kot tisoč besed. In slika Davida, ki se v jutranjih urah poljublja z neznano rjavolasko, vsekakor glasno kriči, da je njegova ljubezen do Naye že lanski sneg.