Slovo velikega glasbenika

Umrl je Greg Allman, ki je skupaj s svojim bratom Duanom ustanovil the Allman Brothers Band. Veljal je za enega pionirjev tako imenovanega južnjaškega rocka. Med njegove najbolj znane skladbe sodijo Midnight Rider, Melissa in Ramblin' Man. Star je bil 69 let.

Kot so v soboto sporočili na glasbenikovi spletni strani, je umrl mirno na svojem domu v mestu Savannah v Georgiji. Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, so mu zaradi hepatitisa C leta 1999 začela odpovedovati jetra, leta 2010 pa so mu jih presadili. Njegov brat Duane je umrl že leta 1971 v nesreči z motorjem. Star je bil 24 let.

The Allman Brothers velja za eno najuspešnejših rockovskih skupin vseh časov. Leta 1995 so jo vključili tudi v dvorano slavnih rock 'n' rolla.