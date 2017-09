Sloviti TV-voditelj skadil 630.000 cigaret, zdaj svetuje drugim, kako nehati

Če mu bo še kdo dejal, da kajenje škoduje, ga bo z macolo po glavi. Jeremy Clarkson je bil namreč dolgih 43 let strasten kadilec, po lastnih ocenah je v tem času pokadil 630.000 cigaret, pa vendar so mu nedavni zdravniški testi pokazali, da ima zdrava pljuča nekadilca. »Spirometrija je pokazala, da lahko izdihujem močneje in dlje kot 40-letni nekadilci. In ko sem moral teči po stopnicah ter opraviti še en test, je ta pokazal, da je moja kri bogatejša s kisikom, kot če bi sedel pri miru. Menda nemogoče. Dobesedno postavljam medicinsko znanost na glavo. Skoraj pol stoletja kajenja in tri četrt milijona pokajenih čikov mi ni prav nič škodovalo!« je prepričan ostrojezični televizijski voditelj, ki pa je pred kakim mesecem vseeno zavrgel vžigalnik in cigarete.

Pljučnica in nikotinske žvečilke – to je vsa umetnost

Zvezdnikove poletne počitnice na Majorki so se minuli mesec sprevrgle v nočno moro. Sprva se je tri dni v krčih zvijal na hotelski postelji, nato pa je bil priklenjen še na bolnišnično. Jeremyja, običajno zdravega kot vol, je položila pljučnica. Tako močno, da so mu zdravniki brez olepševanja dejali, da mora, če želi živeti, nehati kaditi. »Moral sem nehati nemudoma, z danes na jutri. Nisem imel izbire.« A čeprav je bil postavljen pred dejstvo, to ni olajšalo borbe, četudi je hitro odkril svojo berglo, nikotinske žvečilke. »Le zaradi njih v zadnjih dveh dneh nisem umoril treh ljudi,« se je malce pošalil in dodal, da mu žvečilke ne pomagajo le pri tem, da zaradi umora ne pristane v kehi, ampak je tudi že opazil, da blagodejno vplivajo na njegovo težo.



»Velikanski del dneva le žvečim, da mi zmanjka časa za hrano. Zato sem, sicer velik jedec, izgubil že šest kilogramov.« Nehal je kaditi, izgubil je nekaj teže, zato so nekateri okoli njega prepričani, da je čas še za naslednji korak k bolj zdravemu življenju. Čas, da se začne ukvarjati s športom in neha piti. Ob čemer jim le zabrusi, da je morda nehal kaditi, a da ni izgubil tudi pameti.