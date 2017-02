Slovenska igralka  zvezda Berlinala

Catherine Deneuve, Richard Gere, Geoffrey Rush je le nekaj zvenečih imen, ki so se v teh dneh sprehodila po rdeči preprogi enega najprestižnejših evropskih filmskih festivalov, 67. Berlinala. Nagrado za mlade nadarjene igralce shooting star je osvojila slovenska igralka. Prestižni kipec je prejela Maruša Majer, ki jo sicer med drugim poznamo kot junakinjo Veroniko v skečih oddaje Studio City na RTV Slovenija. Nagrado je 31-letnici prinesla vloga v novem filmu Janeza Burgerja Ivan, izročil pa ji jo je legendarni britanski igralec Timothy Spall. Pred leti sta jo prejela tudi igralca Rachel Weisz (1998.) in Daniel Craig (2000.), od Slovencev pa se z njo že ponašajo Aleksandra Balmazović (2005.), Iva Krajnc (2006.), Marko Mandić (2007.) in Jure Henigman (2013.).



Berlinale, ki se je letos začel 9. februarja, končal pa se bo v nedeljo, je v nemško prestolnico poleg parade zvezdnikov pripeljal tudi najboljše filme z vsega sveta – vseh skupaj je okoli 400. Za najpomembnejši festivalski nagradi, zlatega in srebrnega medveda, se jih poteguje 18, poleg Etienna Comarja s filmom Django se bodo zanju s svojimi deli med drugim potegovali režiserji Calin Peter Netzer, Teresa Villaverde, Oren Moverman, režiser filma The Dinner (Kosilo), v katerem glavno vlogo igra šarmantni Richard Gere.

