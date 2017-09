Slavni TV voditelj izvedel za hudo bolezen: ostaja optimist

Legendarni ameriški Televizijski voditelj Larry King, ki je kariero preživel na televizijski hiši CNN, je hudo zbolel, poroča spletni portal Radar Online. Zdravnik se je med rutinsko preiskavo odločil narediti rentgen prsnega koša, nato je odkril tvorbo. »Tole je videti smešno,« je Larry povzel zdravnikove besede. Po nadaljnjih preiskavah so ugotovili, da ima King tumor na pljučih, vendar legendarni voditelj ostala optimističen. »Pravijo, da je zelo majhen in v začetnem stadiju,« je pojasnil 83-letni King.

Zdravniki so hitro posredovali in tumor operirali, Larry pa je na svojem facebooku oboževalce pomiril in se jim zahvalil za lepe želje. »Zdrav sem in sem se že vrnil v službo. Bodite pozorni in redno obiskujte zdravnika. Nimajo vsi take sreče kot jaz.«