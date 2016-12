Slavni igralec vest o novorojenčku razkril po 8 mesecih

V prvem zakonu s Samantho Lewes sta se mu rodila sin Colin in hčerka Elizabeth, Rita Wilson pa mu je povila sinova Cheta in Trumana. Nato je življenje Toma Hanksa pred petimi leti obogatil še prihod prve vnučke Olive in dve leti pozneje njene sestrice Charlotte, ki sta se rodili iz ljubezni zvezdnikovega prvorojenca Colina z ženo Samantho. Družinska slika dvakratnega oskarjevca se je pred osmimi meseci skoraj popolnoma na skrivaj spremenila. Javnost je šele zdaj izvedela, da je hollywoodski zvezdnik aprila postal dedek. Že tretjič ter nepričakovano in nenačrtovano, saj je divja noč njegovega težavnega sina Cheta pustila trajne posledice. A čeprav je igralčev sin, čigar preteklost je globoko pogreznjena v svet alkoholne in drogeraške omame, na pot očetovstva zajadral z neznanko, dekletom za eno noč, se je to izkazalo za blagoslov. S prihodom malčice je obrnil nov list v življenju – nevarni razvadi opijanja in omamljanja je popolnoma opustil.



Seks za eno noč z neznanko Tiffany je spremenil vse. Devet mesecev pozneje, aprila letos, je na svet pokukala deklica, sad Chetove nočne nepremišljenosti, kar se je morda izkazalo za najboljšo potezo njegovega življenja. »Tom je imel v minulih letih zaradi Chetovega uživanja drog in alkohola s sinom precej težav, a prihod punčke je vse spremenil. Chet je zdaj že več kot eno leto trezen, dela kot svetovalec tistim, ki se spopadajo z zasvojenostjo, Tiffany pa plačuje preživnino za malčico, čeprav z očetovo pomočjo,« je povedal vir.



No, zdaj se je jezik razvezal tudi Chetu, ki je s ponosom povedal, da je postal očka. »Četudi bi mediji to izbrskali v vsakem primeru, želim sam povedati, da imam hčer. Je najboljša stvar, ki se mi je kdaj primerila. Zaradi nje sem spremenil svoje življenje in se rešil odvisnosti. Vseh odvisnosti,« ob čemer pridaja, da kljub očetovskemu ponosu – ali pa prav zato – fotografij svoje deklice ne bo objavljal po družabnih omrežjih. »Ona ni nekaj, kar bi objavljal po spletu. Je bitje, ki ga ljubim. Zato se zdaj trudim po svojim najboljših močeh.«



Morda je oplodil neznanko. Mamica pa je tudi tista, ki ima nad osemmesečeno dojenčico polno skrbništvo. A jo je Hanksova družina temu navkljub vzela za svojo in se vanjo zaljubila na mah. »Tom in Rita sta navdušena, da sta še v tretje postala dedek in babica. V dojenčico sta se nemudoma zaljubila, z njo sta preživela noč čarovnic,« pripoveduje vir in dodaja, da bo zvezdniški par za nenačrtovano vnukinjo »vedno skrbel in jo ljubil. Je del družine Hanks.«