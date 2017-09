Slavni igralec se ne prepozna: basal se je s pitami do onemoglosti

Njegova predanost sedmi umetnosti je nesporna, tudi če zaradi nje trpi zdravje. Velikanski poskoki telesne teže, zdaj gor, zdaj dol, gotovo ne vplivajo blagodejno na človeka, a kljub temu je Christian Bale več kot pripravljen to početi s svojim telesom, če bo tako čim bolj realistično upodobil lik. A medtem ko je moral v preteklosti v prvi vrsti klestiti kilograme in kopičiti mišično maso, je na svoje kosti zdaj naložil salo. »Tako je videti resnična predanost,« je zapisal ob svojem novem videzu, tako drugačnem, da bi ga le redkokdo prepoznal.

Kile dol, kile gor

Za film Izginjanje je skoraj dobesedno izginil, saj je z jabolkom in pločevinko tunine na dan izgubil skoraj 30 kilogramov, da mu je tehtnica kazala le še 54 kilogramov, v zrcalu pa je videl vrečo kosti in si prešteval rebra. Kmalu je moral izgubljeno pridobiti nazaj in si naložiti še nekaj dodatnih kilogramov izklesanih mišic, da je lepo napolnil oprijeti Batmanov kostim. Vnovično hiranje pred sedmimi leti se mu je nato obrestovalo, saj mu je vloga shujšanega heroinskega odvisnika v filmu Borec prinesla bleščečega oskarja.

Prekomerno hranjenje v imenu sedme umetnosti mu je sicer znano, saj je moral, da se je 2013. v filmu Ameriške prevare uspešno prelevil v prevaranta Irvinga Rosenfelda z vidnim pivskim trebuščkom, pozabiti na nečimrnost. Pa vendar njegova pojava tedaj ni bila tako polna, že zavaljena, kot je zdaj, ko bo upodobil nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneyja. »Spet velika fizična sprememba. Hvala, Adam McKay, da si mi zaupal to vlogo in nalogo,« je dejal režiserju filma in razkril recept, kako kazalec na tehtnici tako hitro pognati v višave: »Pojedel sem ogromno pit.«