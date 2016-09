Slavni igralec Američane navduševal s slovensko vodko

NEW YORK – Slavni ameriški filmski igralec in komik Bill Murray je bil ob koncu tedna glavna zvezda otvoritve novega bara in restavracije v Brooklynu, saj se je postavil v vlogo točaja za šankom in strankam, ki so se uspele stlačiti v gostilno, stregel tudi z njegovo Slovenia vodko.

65-letni Murray se z delom za barom ne bi mogel preživljati, saj bi glede na to, kako hitro je točil, bankrotiral. Stranke so dobile zvrhano merico alkoholnih pijač čez rob, ob tem pa je redno najprej poskrbel za svoje grlo.

Njegov najstarejši sin, 32-letni Homer Murray je v nekoč delavskem poljskem predelu New Yorka Greenpoint v Brooklynu odprl gostilno z imenom 21 Greenpoint z odmevno oglasno kampanjo, da »pridejo točit ata«.

V petek je bila noč odprta za vse in vrste pijače. Vrste pogleda na slavnega točaja žejnih radovednežev so se vile več ulic naokrog. Starejši Murray je stranke z veseljem obvestil, da sin ni šel po očetovih stopinjah, ampak se je odločil, da bo užival v življenju s pijačo, hrano in prijatelji na enem mestu.

Greenpoint so danes preplavile trume mladih premožnih Newyorčanov, kar je dvignilo cene najemnin in v bare pripeljalo stranke zapletenih okusov, kar je Murray gladko zanemarjal. Na vprašanja o tem, ali zna zmešati to ali ono pijačo, je vedno odgovoril, da pozna ljudi, ki to vedo, strankam pa potem natočil kozarec vodke, tekile ali viskija.

Pritožb ni bilo, saj je Murray redno stresal šale in tudi zaplesal ter zapel pesmi iz starih zakladnic, na primer skupine Rolling Stones in podobne. Zabaven je bil že njegov prihod v Greenpoint, ki je bil pravočasen, čeprav se mu je na poti v Bronxu pokvaril avtomobil in je moral poklicati uber. Kljub temu je bil točen kot švicarska ura.

Murray živi severno od mesta New York v okrožju Westchester, ki med drugim gosti demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, poleg tega pa še kuharskega mojstra Petra Kellyja, baletnika Mihajla Barišnikova in slovenskega podjetnika Emila Gasparija.

Druščina je pred leti prišla na zamisel o skupnem alkoholnem projektu in odločili so se za vodko z okusom, ki se bo delala v Sloveniji. Strokovnjaki so jim naredili vodko z okusom ajde, ki jo proizvajajo v Fructalu, v ZDA in drugje pa prodajajo pod imenom Slovenia vodka.

Murray je njen največji ambasador, ker slovi kot poznavalec dobrih alkoholnih pijač. Nazadnje jo je odmevno promoviral lani v oddaji Davida Lettermana, preden je ta prepustil mesto na televiziji CBS Stephenu Colbertu.