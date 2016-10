Slavnega kuharja so  vrgli iz šole

Gordon Ramsay je strah in trepet vsake kuhinje, v katero stopi. S podrejenimi nikakor ne dela v rokavicah, raje jih obklada z jedkimi, zajedljivimi komentarji in se nanje dere do zariplosti. A čeprav si eden najbolj nadarjenih kuharskih mojstrov verjetno ni zaman prislužil vzdevka peklenskega kuharja in vselej znova opravičuje svoje mesto na lestvici 60 najhujših zlobnežev vseh časov, kamor ga je umestil ameriški vodnik po televizijskih oddajah TV Guide, je Ramsay naletel na nekoga, ki pred vročekrvnežem ne kloni. Naletel je na nasprotnika, ob katerem je le spokorjeno sklonil glavo. »Tokrat sem resnično zavozil,« v sočnem jeziku priznava zvezdnik, ki je s hčerkine šole dobil vljuden ukaz, naj se ne prikaže več na roditeljskih sestankih.

