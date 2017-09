Slavna igralka iz priljubljene serije zbolela za rakom

Se še spomnite Elaine Marie Benes iz priljubljene komične serije Seinfeld? Njeno pravo ime je Julia Louis-Dreyfus in je svetu nedavno priznala, da so ji postavili diagnozo raka na dojki.

»Ena od osmih žensk zboli za rakom dojke. Danes sem jaz ta.«

Hvaležna je za podporo družine in prijateljev pa tudi za to, da ima dobro urejeno zdravstvo. Zaveda se, da nimajo vsi take sreče, zato poziva k zdravstveni reformi in univerzalnemu zdravstvu za vse.