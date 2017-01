Slavna biografija: »Tina pred menoj ni skrila ničesar!«

Novinarstvo je spoznal v študentskih letih kot honorarni sodelavec. Pred tem je, kot slavnejši bratranec Vlade Divac, Vito treniral košarko pri Olimpiji, v generaciji z Radovanom Lorbkom, a je kariero zaključil že kot mladinec. »Ugotovil sem, da sem za profesionalno košarko prelen in premalo eksploziven,« pove mirno. Da je novinarsko shodil, je najprej sestavljal krajše vesti, najpomembnejša pa so bila dežurstva ob koncu tedna, ko se je po telefonu sprejemalo poročila s tekem. Iz tega so pisali novičke oziroma besedila, ki se jih je oddalo mentorju ali uredniku. »Luštna ekipa mladih smo bili – Miran Koren, Damjan Križnik, Franci Božič, Marjeta in Uroš Šoštarič, Jožica Grgič, urednik je bil Evgen Bergant - Kuki, mentorja pa Stane Lipar in Jože Dekleva - Pepi,« se spominja. »Najprej sem pokrival kolesarstvo in hokej. Začetniki smo hodili na seje, manjše tekme in potem pisali poročila. Ni bilo kot danes, ko pridejo mladi in bi takoj pisali komentarje. Kot novinar si se moral izučiti novinarskih veščin,« pojasni. »Zame je bilo nepopisno doživetje, ko sem lahko začel hoditi na tekme košarkarjev in nogometašev Olimpije in pobirati izjave,« se spominja z nasmeškom. Pozneje je spremljal kolesarstvo, alpsko smučanje in atletiko. »Imel sem veliko srečo, da so se prav na mojih področjih rojevale nove slovenske športne zvezde,« pove. Leta 1978 je odšel na Tanjug, za urednika športa za Slovenijo. »Kot prvi novinar sem imel računalnik, in to celo prenosni. Tako sem posloval kar iz slovitega lokala Čarli na nabrežju ob Ljubljanici. Po desetletju se je nato vrnil na Delo in tam ostal vse do letos, ko se bliža upokojitvi.

